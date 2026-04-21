Plenergy necesita personal para trabajar en sus gasolineras: 1.423 euros al mes y contrato indefinido

Si tienes carnet de conducir y experiencia previa en puestos de atención al cliente, la gasolinera low-cost Plenergy (antes Plenoil) tiene una oferta de trabajo para ti.

La cadena española de estaciones de servicio está buscando personal en todo el territorio nacional, y para acceder al puesto no se requieren grandes requisitos.

1.423 euros al mes y contrato indefinido

En Galicia, Plenergy ha lanzado una nueva oferta de empleo con base en Santiago de Compostela para cubrir un puesto de expendedor.

Especializada en la construcción y explotación de gasolineras automáticas, Plenergy necesita personal para la estación de servicio situada en la rúa do País Vasco de la capital gallega.

En concreto, la empresa busca a una persona con experiencia previa como expendedor de gasolinera en puestos de atención directa al público y con carnet de conducir (B1) y coche o moto propia, "indispensable para funciones del puesto", señala la oferta de empleo.

Entre los requisitos, también se solicita: habilidades comunicativas, don de gentes y clara orientación al cliente; proactividad, dinamismo e iniciativa; y responsabilidad y compromiso con el proyecto.

La persona seleccionada será la imagen de la estación de servicio, encargada de ofrecer un servicio de calidad y una atención personalizada. También será la responsable del repostaje de combustible, mantenimiento y limpieza de la estación y verificación de la descarga de combustible.

Plenergy ofrece contrato indefinido e incorporación inmediata. El salario es de 1.423,68 euros brutos mensuales, e incluye además una formación inicial remunerada en jornada completa durante la semana.

En el caso de la estación de servicio ubicada en Santiago de Compostela, el horario es de lunes, martes y viernes de 13:45 a 21:00 horas, y sábados y domingos de 09:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:15 horas.

La persona seleccionada trabajará dos fines de semana continuos y librará el siguiente.

A continuación, te detallamos la lista de requisitos mínimos para acceder al puesto:

Carnet de conducir B1 y coche o moto propia

Experiencia previa en puestos de atención al cliente

Don de gentes y habilidades comunicativas

Incorporación inmediata

Conocimientos en Windows y Office

Las personas interesadas pueden inscribirse directamente en la página web de Plenergy, facilitando algunos datos personales como correo electrónico, nombre y apellidos, currículum vitae, DNI y teléfono.

Además, Plenergy también solicita completar un cuestionario obligatorio en el que se debe indicar la zona de residencia, la disponibilidad para realizar una formación inicial, la disponibilidad de vehículo propio y la posibilidad de incorporarse de manera inmediata.