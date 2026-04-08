Miles de contribuyentes ya pueden presentar su Renta 2025-2026: nuevas deducciones y calendario oficial

Desde hoy, miércoles 8 de abril, miles de contribuyentes gallegos pueden presentar su declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025. Si tienes dudas sobre deducciones, novedades de este año o sobre el calendario de la campaña de 2026, en este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber.

La Campaña de la Renta y Patrimonio 2026 es el período anual en el que los contribuyentes presentan sus declaraciones del IRPF y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio. Se debe declarar la información correspondiente al ejercicio de 2025, incluyendo ingresos, gastos deducibles, bienes y derechos.

Novedades en esta campaña en Galicia

Rueda indicó que las deducciones autonómicas "permitirán ahorrar a los contribuyentes gallegos cerca de 47 millones de euros" en esta campaña. Asimismo, también indicó que "las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno gallego y consolidadas desde el año 2022 permitirán a cada contribuyente de la comunidad ahorrar un promedio de 476 euros en la declaración de la renta".

Esta campaña correspondiente al ejercicio de 2025 viene con importantes novedades para los contribuyentes gallegos, especialmente en vivienda, educación y ayudas sociales.

En vivienda, se introduce una deducción del 15% por los gastos destinados a acondicionar inmuebles vacíos para su alquiler, con un máximo de 9.000 euros por vivienda, además de una deducción fija de 500 euros por ponerlas en arrendamiento.

En el ámbito educativo, las familias podrán deducirse un 15% de los gastos en libros de texto y material escolar, hasta un límite de 105 euros por hijo.

También se incluyen deducciones específicas para personas con ELA, afectados por la talidomida y quienes hayan recibido ayudas por daños derivados de los incendios forestales en Galicia en 2025.

Calendario de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2026

Estas son las fechas más importantes que debes tener en cuenta a la hora de presentar la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, conforme al calendario oficial de la Agencia Tributaria.

Presentación por internet

La declaración podrá realizarse de manera online desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026, a través de la Sede Electrónica. Esta opción permite gestionarla en cualquier momento del día, de forma rápida y sin desplazamientos.

Atención telefónica

Entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2026, también existe la posibilidad de confeccionar la declaración por teléfono con la ayuda de la Agencia Tributaria. Para acceder a este servicio, es necesario solicitar cita previa, disponible desde el 29 de abril hasta el 29 de junio.

Atención presencial en oficinas

Quienes prefieran acudir en persona podrán hacerlo del 1 al 30 de junio de 2026 en las oficinas de la Agencia Tributaria. En este caso, la cita previa se podrá pedir desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

De esta forma, para ser atendido, tanto por teléfono como presencialmente, es obligatorio concertar cita previa a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria o llamando a alguno de los siguientes números:

Teléfono automático: 915 35 73 26 / 901 12 12 24

Servicio de cita para Renta: 915 53 00 71 / 901 22 33 44

Quiénes tienen la obligación de declarar

En la Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025 estarán obligados a presentar la declaración todos los gallegos que hayan ganado más de 22.000 euros anuales de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores.

También aquellos que hayan estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Asimismo, las personas titulares del ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia.