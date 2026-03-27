En vigor: ayudas de hasta 375.000 euros para pequeñas y medianas empresas con fecha hasta el 27 de abril

Las pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes, juegan un papel fundamental como motor de la economía gallega. De hecho, representan el 99,8 por ciento del tejido productivo de Galicia.

Es por ello que la Xunta ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas destinadas a áreas de I+D+i, consideradas "prioritarias para el futuro económico" de Galicia, como la biotecnología, las tecnologías profundas y las energías limpias.

Ayudas de hasta 375.000 euros: cómo solicitarlas

Ya es oficial: el Ejecutivo regional ha confirmado el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en su desarrollo en materia de I+G+i a través del nuevo programa Ciencia-Empresa, dotado con tres millones de euros.

La convocatoria, ya publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), está abierta a proyectos de cualquier ámbito temático, aunque pone el foco en las áreas que el Plan gallego de I+D+i identifica como "prioritarias", como la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas.

Según un comunicado de la Xunta, podrán acogerse pequeñas y medianas empresas que desarrollan su actividad en Galicia y que ejecuten, entre los años 2026 y 2028, proyectos de investigación y desarrollo experimental de carácter individual.

"La intensidad de la ayuda oscila entre el 40 y el 75% y la cuantía máxima es de 375.000 euros por proyecto, dependiendo del tamaño de la empresa (si es pequeña o mediana) y de la categoría del proyecto (investigación industrial o desarrollo experimental)", explica el Gobierno regional.

Además, con el fin de mitigar el alto índice de incertidumbre de los procesos de I+D e incentivar la adopción de proyectos de este tipo, la convocatoria contempla la posibilidad de obtener anticipos de hasta el 80% de la subvención total concedida.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo lunes 27 de abril para presentar las solicitudes.

La inversión en I+D en Galicia, por debajo de la media estatal

El objetivo del programa Ciencia Empresa es potenciar la I+G+i y reforzar la capacidad de Galicia para transformar conocimiento en valor económico. Para eso, se impulsan proyectos en este ámbito liderados por pymes gallegas.

En este sentido, Galicia mantiene una evolución positiva en la inversión en I+D. De hecho, los datos hablan de 11 años consecutivos de crecimiento y una cifra récord en 2024 de 1.058 millones de euros.

No obstante, el peso de las empresas en la inversión total en I+D en Galicia continúa por debajo de la media estatal y europea.