La patronal gallega reclama "estabilidad" al Gobierno tras la amenaza de Trump al comercio español

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la amenaza del presidente Donald Trump con bloquear el comercio con España por no apoyar la intervención bélica en Oriente Medio han coincidido con una visita del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) a la embajada estadounidense en Madrid.

La cita, fijada ayer martes para recibir a las Organizaciones Internacionales de Desarrollo Económico de los estados de Georgia, Misuri, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas y Virginia, sirvió para "reforzar los lazos de cooperación económica entre Galicia y Estados Unidos, así como explorar nuevas oportunidades de colaboración empresarial e inversión en sectores estratégicos", destaca la CEG.

"Estos encuentros contribuyen a fortalecer la proyección internacional de la economía gallega y a abrir nuevas vías de relación con actores clave del desarrollo económico estadounidense”, destacó el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, que no eludió las amenazas lanzadas por Trump.

"Galicia exporta a los Estados Unidos, especialmente, servicios de logística, productos de comercio textil y agroalimentario, como vinos o conservas. En la Unión Europea hay libre circulación de mercancías, pero Estados Unidos es el mercado más importante para nosotros y necesitamos que se mantenga. Buscar otros mercados como este no es tan fácil", comentó.

Vieites insta al Gobierno de España "a intentar hacer lo posible para que las relaciones no produzcan este tipo de distorsiones graves en la economía española y gallega".

La embajada estadounidense quiere, según el presidente de la patronal de Galicia, que la calma y los equilibrios territoriales entre Europa y Estados Unidos se sigan manteniendo de una manera adecuada, al igual que los flujos comerciales y económicos.

"Se ha creado un ambiente de muchísima incertidumbre que perjudica las relaciones bilaterales y el comercio y la economía a nivel internacional. Las empresas necesitan estabilidad. El embajador es consciente de las grandes relaciones entre Galicia, España y EEUU y seguirá profundizando en esa línea".

"Al Gobierno le pedimos intentar moderar la situación, porque EEUU es un país amigo, y evitar que repercuta en los aspectos económicos y comerciales, de cara al futuro", demanda Juan Manuel Vieites.