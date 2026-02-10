Punta Langosteira, en Arteixo (A Coruña), recibe una plataforma petrolífera para su mantenimiento

El Puerto Exterior de Punta Langosteira acoge la plataforma petrolífera Noble Voyager para su mantenimiento y reparación. Un paso más en el puerto exterior de A Coruña en su avance como enclave de referencia de todo tipo de tráficos, escalas industriales y para las operativas más complejas.

La dársena acoge el Noble Voyager, un gigante de 228 metros de eslora (equivalente en longitud a más de dos campos de fútbol profesionales), desde el pasado 21 de enero. El buque se encuentra atracado para la retirada de sus hélices de propulsión, lo que le permitirá reducir su calado y así garantizar su acceso posterior al astillero de Navantia, en Ferrol.

Una vez finalizada la retirada de los propulsores, el Noble Voyager será trasladado a Navantia Ferrol esta semana y, tras completar los trabajos, regresará de nuevo al puerto de Langosteira para la reinstalación de las hélices y la puesta a punto final.

La escala técnica de esta unidad, coordinada por Berge Maritima, S.L., pone de manifiesto "la enorme versatilidad y capacidad" del Puerto Exterior para acoger buques de gran porte, plataformas petrolíferas y operaciones altamente especializadas y complejas, aprovechando las condiciones operativas del puerto.

Estas instalaciones han recibido desde 2012 un total de 13 buques para realizar distintos trabajos de mantenimiento y reparación, un dato que confirma la viabilidad de esta actividad como nueva línea de negocio para la infraestructura portuaria.

La Autoridad Portuaria destaca que esta tendencia creciente evidencia las posibilidades comerciales asociadas a la reparación naval en el Puerto Exterior, un ámbito que complementa la actividad logística e industrial ya consolidada.

"La combinación de grandes superficies disponibles, accesibilidad marítima, amplios calados y un entorno operativo seguro y moderno está situando a Punta Langosteira como un destino cada vez más atractivo para armadores y operadores técnicos", indica el puerto en un comunicado.

El aumento de escalas vinculadas a reparaciones también refuerza la creación de sinergias con empresas del sector, generando actividad económica y oportunidades de empleo especializado en el área metropolitana de A Coruña.

El Puerto Exterior, por otro lado, sigue consolidando también sus tráficos. En 2024 y 2025 se superaron los 8 millones de toneladas de mercancías cargadas y descargadas, y ya se han rebasado los 40 millones de toneladas desde 2012. Es la primera dársena de Galicia en volumen y movimiento de mercancías.