El coche usado adelanta al nuevo en A Coruña: "Ofrece prestaciones similares a buenos precios"

El coche de segunda mano consolida su adelantamiento al vehículo nuevo en España. Las ventas de turismos de ocasión en 2025 equivalieron a casi el doble de las matriculaciones: 2,22 millones frente a 1,15. Las primeras aumentaron un 4,2% respecto al año anterior, las segundas un 12,9%, de acuerdo con datos de las patronales de concesionarios y distribuidores oficiales independientes, Faconauto y Ganvam.

En Galicia, en cambio, el mercado de ocasión no respondió según la misma dinámica estatal. Las estadísticas de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) reflejan una caída del 1,6% en la venta de turismos y furgonetas de segunda mano en comparación con 2024. Se registraron 144.216 operaciones.

A Coruña ha tenido un comportamiento más acorde con la tendencia nacional, explican concesionarios consultados por Quincemil. En Integral Motion, las ventas a través de exposición de vehículos crecieron un 35% en la ciudad y un 15% en la provincia, apunta su director de marketing, Daniel Outón.

La "renovación de un avejentado" parque automovilístico de ocasión y el "ahorro significativamente grande" que representa la adquisición de un coche usado explican la reciente evolución de los datos en A Coruña, explica Outón.

Vehículos seminuevos a la venta en el concesionario KIA Corgal de A Coruña. Quincemil

"El mercado está ofreciendo vehículos con características y prestaciones casi similares a las de los nuevos y a precios muy buenos, y con todas las garantías que ofrece un concesionario".

Estos coches en oferta, añade, suelen tener una antigüedad máxima de cinco años y menos de 100.000 kilómetros recorridos. Los modelos con más demanda son "los clásicos de siempre": Seat Ibiza y Volkswagen Golf, así como los Toyota "por la durabilidad de la marca".

El kilometraje, el estado del vehículo y el "prestigio" de la marca son los aspectos más valorados por el cliente de A Coruña a la hora de elegir el cambio de su coche por otro usado.

La electrificación del parque de turismos, señala Outón, también tiene su importancia, cada vez con más compradores decididos a "dar el paso" y adquirir vehículos eléctricos o híbridos, cuyas ventas aumentaron "en torno a un 50%" el año pasado.

Kilometraje, precio y confianza

La superioridad de las ventas del coche de segunda mano sobre el nuevo no sorprende al sector en A Coruña. Hay años en los que incluso unas triplican a las otras, como ocurre en Inglaterra, indica el director comercial de KIA Corgal, Marcos Varela, quien señala "matizaciones" en este mercado.

"En las transferencias y estadísticas aparecen recogidas las operaciones con coches de más de 15 años, vehículos que antes al alcanzar esa edad iban para el desguace y que ahora, muchos, están en buen estado y son comercializables", explica.

"Lo normal es que en la segunda mano incluyamos unidades de cinco o seis años, pero la antigüedad se amplía porque desde el Covid el mercado cambió y los precios subieron una barbaridad".

Su concesionario comercializa modelos KIA, pero parte del negocio se dedica a vehículos de ocasión seminuevos que recoge de sus clientes y los revende cuando adquieren un coche nuevo. "Con pocos años y pocos kilómetros hay mucha salida".

Varela advierte últimamente que atraen los pequeños todoterreno o todocamino (SUV), así como el modelo eléctrico, aunque en Galicia, apunta, "no hay tantas ventajas como en otras zonas del país" que tienen más facilidades en la circulación y más puntos de recarga.

También señala el director comercial de KIA Corgal que en el escenario del vehículo de ocasión en España "han entrado nuevos actores", como Flexicar, OcasionPlus o Crestanevada, que gracias a su tamaño y a la publicidad invertida han captado la atención de los clientes que necesitan cambiar de coche.

¿Confía entonces más la gente en la segunda mano? Varela asiente. "Se fía demasiado, diría". El coche de ocasión también ha subido de precio, "pero sigue resultando más asequible económicamente".