El oro que se mueve en A Coruña: "Ahora hay más clientes informados de su valor que invierten"

Tener oro es tener dinero. También es disponer de un bien de inversión. Quien no quiere el oro concentrado en joyas puede ver convertido su valor en billetes al contado. Esta transformación, tasada al instante, la realizan los negocios de compraventa de oro, que desde hace unas dos décadas proliferan en las ciudades.

En A Coruña hay decenas de oficinas o locales de empresas dedicadas a la tasación y compra y venta de oro, algunas muy próximas a joyerías que comercializan piezas de este y otros metales, y que en cierta manera, con un mercado más específico, funcionan como las antiguas casas de empeños.

Oro Express, por ejemplo, opera desde 2009 con unas cien tiendas en España. Una docena están en A Coruña, dos en la calle Real, y una de ellas fue la primera de la empresa que abrió en el país. Estos negocios también desarrollan su actividad como cadenas o franquicias.

En los últimos quince años ha habido más de un estereotipo de cliente, desde el que hereda joyas y quiere conocer su valor para cambiarlas por dinero hasta el especializado que sigue la cotización diaria del oro para utilizarlo como activo de inversión, explica Cristina Muixi, responsable de las tiendas de Oro Express en A Coruña.

Monedas de oro.

"Hay muchísima gente bien informada que ahora está invirtiendo. A mediados de la década pasada el oro estaba en unos 30.000 euros el kilo, estos días llegaba a 127.000. Es un valor refugio para proteger capital en tiempos de guerra o de incertidumbre económica", señala Muixi.

El aumento de este tipo de cliente no elimina otros perfiles. Hay quien hereda piezas de oro y plata y se desprende de ellas a cambio de dinero para salir de un apuro económico o quien simplemente las quiere tasar para conocer su valor, "para asegurar sus joyas" en caso de que en el futuro las pierda.

En Navidad y después del verano

Otra empresa con tienda en A Coruña desde 2012 que prefiere no dar su nombre explica que las tasaciones son gratuitas y en ellas se evalúa la pureza y el estado del metal de la pieza y a continuación la mayoría se funde.

"El 90% va a fundición. Hay algunas piezas en buen estado y sin grabaciones que se venden de segunda mano y se exponen en páginas web", detallan desde este negocio.

La actividad en las tiendas de compraventa es ahora más constante, dado que el oro "no para de crecer", como muestran las plataformas financieras especializadas y "cada vez hay más consciencia de invertir".

Anuncio de un negocio de compraventa de oro en la calle Real de A Coruña. Quincemil

"En otras épocas había picos de actividad" y a veces se nota una mayor incidencia en Navidad o después del verano, "quizá porque hay más gastos con la vuelta al cole o porque se dan más divorcios", especulan desde esta empresa.

Las joyas no tienen el mismo significado para todo el mundo, constata este sector en A Coruña, como tampoco todas tienen un valor similar. "Hay quien cree que tiene una pieza valiosísima cuando en realidad no lo es, pero que tiene un especial valor sentimental".

Quizá por eso hay clientes que acuden a estos locales para tasar sus propiedades y conocer su valor de cotización, las depositan un tiempo y las recuperan más tarde.

Aunque los perfiles de clientes descritos por estos profesionales coinciden, también señalan, por su experiencia, que no es el mismo el que acude a un local del centro de la ciudad que otro que va a otro de un barrio periférico. La calidad de las joyas puede definir el poder adquisitivo de su propietario.

Registro y custodia por posibles robos

Las empresas de compraventa de oro también conservan durante un mes, antes de ser fundidas, las joyas que empeñan los clientes que se las llevan. Este es un periodo, explica Muixi, en el que el oro se analiza y se registra "con todo detalle" porque la policía puede acudir a estos establecimientos si se denuncian robos de joyas para conocer su procedencia. En el caso de que se descubra que son robadas se devuelven a sus dueños.