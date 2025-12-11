El Puerto de A Coruña y Repsol rubrican este viernes el traslado total de tráficos a Langosteira

El 'Front Ocelot' realiza la primera operación de descarga en el muelle de Repsol en Langosteira en 2023.

Los grandes acuerdos suelen acompañarse de escenificación pública, como la que se producirá este viernes en Palexco para rubricar el traslado completo de los tráficos actuales de la compañía petrolera Repsol en la dársena interior de A Coruña al puerto exterior de punta Langosteira (Arteixo).

La Autoridad Portuaria y Repsol dieron luz verde el pasado mes de septiembre a la segunda y definitiva fase de la mudanza de tráficos, que coincide con la conclusión de la concesión de la empresa en los muelles urbanos a finales de 2027.

Un mes después, Repsol iniciaba la demolición de los grandes depósitos de crudo que tiene en el muelle Petrolero, en la zona de San Diego, una operación que durará medio año.

El acto de mañana estará encabezado por Antonio Brufau, presidente de Repsol, y Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Intervendrán también Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible; Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo; y Natalia Barreiro, directora del Complejo Industrial de Repsol en A Coruña, que explicará el proyecto industrial.

De acuerdo con la información que inicialmente difundieron el Puerto y la compañía, Repsol prevé invertir hasta 140 millones de euros en la segunda fase del traslado, elevando el gasto total a más de 250 millones. El proyecto supondrá modificaciones tanto en el complejo industrial como en las instalaciones portuarias en Langosteira.

Repsol, que comenzó a operar en sus instalaciones del puerto exterior en 2023, prevé ampliar el área de bombeo, realizar nuevas interconexiones en el interior portuario con el trazado del poliducto existente y construir un nuevo frente para atraque de los barcos en el muelle comercial.

Más detalles de la operación serán comunicados tras la firma del acuerdo este viernes en Palexco.