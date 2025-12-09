Lanzan una beca para trabajar en EE.UU. y mejorar el inglés en 2026: hasta 2.575 euros de salario y vuelos gratis

2026 está a la vuelta de la esquina, y con su llegada muchas personas se marcan nuevos propósitos para cumplir a lo largo del año. Entre ellos, mejorar el nivel de inglés es uno de los más populares.

El inglés es uno de los idiomas más demandados a nivel global. Es esencial para acceder a mejores oportunidades laborales y educativas, abriendo puertas en casi todos los sectores.

Vuelos de ida y vuelta gratis, y hasta 2.575 euros

Para todos los jóvenes españoles y gallegos quieran mejorar su nivel de inglés, InfoJobs ha lanzado una beca para trabajar en Estados Unidos y mejorar el inglés en el verano de 2026.

La beca 'InfoJobs-Travelingua' permitirá a un estudiante universitario vivir una experiencia laboral remunerada al otro lado del charco, a través de su participación en el programa 'Work and Travel USA'.

En concreto, la beca ofrece la oportunidad de trabajar entre 10 y 12 semanas en algunos de los principales parques de atracciones, parques acuáticos, resorts, hoteles, restaurantes o parques nacionales de Estados Unidos.

La persona seleccionada podrá disfrutar de una experiencia única que incluye el viaje de ida y vuelta a Estados Unidos, la gestión del alojamiento y un seguro médico internacional que cubrirá toda su estancia en el país.

Asimismo, InfoJobs y Travelingua asumirán por completo el coste del visado J-1, las tasas de inmigración SEVIS y un servicio de asistencia telefónica 24 horas para que la persona seleccionada "pueda sentirse segura y acompañada" durante toda su estancia.

Pero eso no es todo. La beca incluye un salario estimado de entre 2.000 y 3.000 dólares, lo que equivale a 1.717,10 y 2.575,65 euros, para cubrir los gastos durante la estancia.

La inscripción a la beca 'InfoJobs-Travelingua', a la que pueden acceder candidatos y candidatas de cualquier lugar de la geografía española, ya está disponible en la plataforma de InfoJobs.

Requisitos y qué incluye la beca

Con la beca 'InfoJobs-Travelingua' la persona seleccionada podrá trabajar en Estados Unidos con el programa 'Work and Travel USA', mientras mejora su nivel de inglés y conoce la cultura americana.

Aunque la oferta indique Madrid, se aceptan candidaturas desde cualquier lugar de España. Entre los requisitos, no se exige experiencia, pero sí es imprescindible estar inscrito en un centro universitario en el curso 2025/26, en estudios presenciales a tiempo completo.

A cambio, la beca 'InfoJobs-Travelingua' ofrece los siguientes beneficios: