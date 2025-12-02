Galicia cierra noviembre con 1.800 parados menos y siendo la comunidad con mayor caída del desempleo

El paro en Galicia ha registrado en noviembre una caída del 1,6% en la variación mensual; la más alta de todas las comunidades y solo por detrás de Ceuta (-3,94%), quedando la cifra de personas en paro en 111.572. En comparación con este mismo mes del año pasado, la bajada también ha sido significativa, cayendo el paro en un 8,35%, lo que supone 10.170 personas menos en situación de desempleo.

Estos son algunos de los principales datos que se desprenden del último registro publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, publicados este martes.

En el total de España, el número de personas en paro ha bajado un 0,77% mensual, hasta los 2.424.96. Si se compara con el resultado de hace un año, la caída es del 6,23%. A nivel nacional, el resultado de noviembre supone la cifra más baja en este mes desde el año 2007, cuando había 2.094.473 personas desempleadas.

En las provincias gallegas, el paro se concentra más en A Coruña y Pontevedra, con 44.313 (-1,46% mensual) y 42.440 personas en paro respectivamente (-2,20% mensual). De todas formas, estos datos suponen una caída anual del 7,4% en el caso coruñés y del 9,09% en el caso de Pontevedra.

Lugo y Ourense concentran menos población en situación de desempleo, con 11.208 (-0,33% mensual) y 13.611 personas (-1,19% mensual) respectivamente y unas bajadas del 8,61% y 8,9% interanuales.

Por género, también en Galicia hay más mujeres en paro que hombres. Un total de 65.064 paradas frente a 46.508 parados. Por sectores, el paro gallego se concentra en el sector servicios con 80.639 personas en desempleo (-1.496% mensual) y en la industria con 10.329 personas en esta situación (-190% mensual). Otras 10.418 no tenían empleo anteriormente.

Además, siempre según los datos de Trabajo, entre los parados en el territorio gallego un 9,3% (10.382) son de procedencia extranjera y un 4,6% (5.099) menores de 25 años.