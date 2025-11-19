La Xunta aprobará en 2026 una Estrategia de Innovación para impulsar tecnología y fabricación propia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este miércoles que la Xunta aprobará en 2026 una nueva Estrategia de Innovación Empresarial, con el objetivo de industrializar la innovación tecnológica que se desarrolla en Galicia y avanzar hacia una autonomía estratégica basada en la producción propia de tecnología y bienes de equipo.

Durante la presentación de la Cátedra Institucional USC-Televés de Microelectrónica, la conselleira destacó que la iniciativa permitirá fomentar la investigación en microchips y diseño microelectrónico, con el fin de responder a la creciente demanda europea de especialistas en circuitos integrados y dispositivos semiconductores.

Según explicó, este proyecto se alinea con la estrategia económica del Gobierno gallego, orientada a que las empresas del territorio “puedan estar en el mundo”.

La nueva estrategia tendrá impacto en sectores tradicionales como la automoción, así como en áreas consideradas estratégicas, como la seguridad, el ámbito aeroespacial y el desarrollo ligado a materias primas críticas, en coherencia con la política energética de la Xunta.

Además, la cátedra estará dirigida tanto a estudiantes universitarios como a profesionales en activo, en un contexto en el que la industria demanda talento con formación transversal.

Lorenzana subrayó que la especialización en microelectrónica será clave para reforzar las capacidades de Galicia en sectores en expansión, especialmente aquellos en los que la Xunta asegura estar haciendo “una firme apuesta”.