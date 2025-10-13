De Brión a Teo: así se distribuyen las rentas en la comarca de Santiago de Compostela

La Agencia Tributaria acaba de presentar el informe ‘Estadística de los declarantes de IRPF por municipios’ de 2023, en el que se puede localizar la brecha de ingresos entre los barrios y los municipios españoles.

Las estadísticas muestran cómo en la comarca de Santiago, la capital gallega es la que más renta bruta media tiene por habitante, con 34.298. Siendo la cuarta ciudad de la provincia y la quinta de toda Galicia con más renta por habitante, seguida de los concellos de Coruña, Nigrán, Bergondo y Oleiros.

Teo es el segundo mayor concello de la comarca con más renta bruta media, con un total de 31.822; le sigue Ames, con 30.560; Brión, con 29.878; Vedra con 26.890; Boqueixón, con 26.636 y Padrón con 25.047.

Por otro lado, los concellos con menor renta media por habitante de la comarca de Santiago se encuentran en Val do Dubra, con 24.745; en Rois con 23.825 y finalmente Dodro,con 23.474.

Padrón, único concello que disminuye su renta

Si comparamos estos datos con los del informe del año anterior, en 2022, todos los concellos de la comarca de Santiago aumentaron su renta bruta media, excepto Padrón, que disminuyó un 1,68%, y pasó de tener una renta de 25.475, en 2022, a un 25.047 en 2023.

Los concellos que más aumentaron su renta en comparación con el año anterior fueron Val do Dubra con un 13,13% (pasó de 21.873 a 24.745); Boqueixón con un 8,44% (de 24.563 aumentó a 26.636); Brión con un 5,86% (de 28.223 pasó a 29.878); Rois con el 5,52% (aumentó de 22.579 a 23.825) y Dodro con un 5,15% (pasando de 22.324 a 23.474).

Por debajo del 5%, los municipios que más aumentaron la renta bruta media fueron Vedra con un 4,63% (de 25.699 pasó a 26.890); Santiago con el 4,39% (de 32.865 aumentó a 34.298); Ames con el 3,3% (de 29.583 a 30.560); finalizando por Teo con un 2,67% (de 30.993 incrementó a 31.822).

El trabajo como mayor ingreso

El último informe de la Agencia Tributaria también permite conocer la procedencia de los ingresos de las familias de los municipios y barrios. Las categorías son las de rendimientos del trabajo, del capital mobiliario, las actividades económicas y las ganancias patrimoniales.

En ese sentido, todos los concellos de la comarca tienen al trabajo como principal fuente de ingresos. El rendimiento derivado de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas es la segunda mayor fuente de ingresos, destacando Santiago con una media de 24.597, Ames con 6.034 y Brión con 1.559.

Los intereses de cuentas, depósitos y activos financieros en general son también fuente destacada de ingresos entre los habitantes, estando Santiago, Ames, Brión y Padrón entre los que más relevancia tienen.