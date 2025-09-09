Este es el grado superior de FP que deberías estudiar en Galicia si te gusta la informática: buenos sueldos

La formación es crucial para el crecimiento personal y profesional, permitiendo adquirir habilidades y mejorar la empleabilidad. Para lograrlo existen numerosos caminos, y una de las opciones más populares es cursar una Formación Profesional.

La Formación Profesional es una excelente opción debido a su alta tasa de empleabilidad y su enfoque práctico, adaptando sus enseñanzas a las necesidades actuales de las empresas. En este sentido, una de las FP que presenta buena empleabilidad es la de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Trabajo garantizado y buenos sueldos

El grado en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma tiene una duración de 2.000 horas en total, en los que los estudiantes aprenderán a desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos.

Es una excelente opción, ya que las personas con este perfil profesional pueden ejercer su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y desarrollan su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos.

Al finalizar este ciclo superior, los estudiantes podrán trabajar en alguno de estos puestos de trabajo: desarrollador de aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio, desarrollador de aplicaciones de propósito general, y desarrollador de aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Para poder acceder a esta FP solo es necesario contar con alguno de los siguientes títulos: Bachiller, técnico superior de FP o grado universitario, técnico de grado medio de FP o el título de técnico de artes plásticas. Además, es necesario haber superado una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo.

Este es el plan de estudios:

Curso Módulo profesional Horas Periodos semanales 1º Base de datos 1º Entornos de desarrollo 1º Inglés profesional 53 2 1º Itinerario personal para la empleabilidad 106 5 1º Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información 1º Programación 1º Sistemas informáticos 1º Sostenibilidad aplicada al sistema productivo 30 1 2º Acceso a datos 220 8 2º Profundización en las competencias profesionales 30 1 2º Desarrollo de interfaces 191 7 2º Digitalización aplicada a los sectores productivos 30 1 2º Habilidades comunicativas en lengua extranjera 60 2 2º Itinerario personal para la empleabilidad II 50 2 2º Programación de servicios y procesos 109 4 2º Programación multimedia y dispositivos móviles 191 7 2º Proyecto intermodular de desarrollo de aplicaciones multiplataforma 50 0 2º Sistemas de gestión empresarial 109 4

En cuanto al sueldo, un Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma se sitúa, en un inicio, entre los 18.000 y 24.000 euros brutos anuales, pudiendo alcanzar entre 45.000 y 55.000 euros según experiencia y especialización.