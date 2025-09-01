Rueda insiste en rechazar la condonación de la deuda: "Sigue siendo un negocio ruinoso para Galicia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta. Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reafirma "cada vez más" en su postura en contra de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. "Sigue siendo un negocio ruinoso para Galicia", ha asegurado este lunes en respuesta a los medios tras el Consello da Xunta.

El Gobierno central aprobará este martes el proyecto de ley para asumir hasta 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. "Nuestra postura no cambió desde el principio y cada vez me reafirmo más", ha insistido Rueda preguntado por este anuncio.

El presidente de la Xunta rechaza esta medida porque supondrá que Galicia, que sí "puede asumir" el pago de los intereses de su deuda", tenga que hacer frente "a una parte muy importante de la deuda de otras comunidades autónomas que no son capaces de pagarla".

Así, Rueda ha reiterado que sería "perfecto" si esta condonación supusiese, "como dijo el secretario xeral del PSdeG", José Ramón Gómez Besteiro, que el Gobierno central transfiere a Galicia 4.000 millones de euros "para gastar".

"Pero todos sabemos que esto no es así y, por lo tanto, sigue siendo un negocio ruinoso para Galicia", ha añadido el mandatario autonómico, que ha indicado que Cataluña será la autonomía "que más deuda mutualice", a lo que habría que sumar "el sistema de cupo" que descolgaría a esta comunidad del sistema ordinario de financiación.

Alfonso Rueda ha aprovechado para criticar que el Gobierno, al hablar de condonación, "considera que queda exonerado" de abordar la reforma del sistema de financiación autonómico, en lo que Galicia "reclama no menos de 500 millones de euros" para gastar "en servicios".

"En esa mesa es en la que nos deberían sentar y nunca nos sientan ni nos llaman", ha sentenciado el presidente de la Xunta, según recoge Europa Press.