Andrés Millán (29), abogado gallego, sobre las pensiones: "No es sostenible sin recortar o retrasar la jubilación"

El envejecimiento de la población, la baja natalidad y la creciente presión fiscal ponen en jaque al modelo de pensiones en España. Cada vez son más los expertos que alertan sobre la inestabilidad del sistema actual y llaman a la población a tomar medidas individuales para asegurar una jubilación digna, en la medida de lo posible.

Andrés Millán, abogado gallego conocido por su perfil en redes sociales, @lawtips, sube contenido de gran calidad sobre este, y otros temas de interés general para todos los ciudadanos. Vivienda, inversiones, economía, trabajo... un sinfín de vídeos con los que mantenernos informados de la mano de un experto en abogacía.

"No tiene sentido basar mi jubilación únicamente en la pensión pública"

El sistema de pensiones español se basa en un modelo de reparto, es decir, "los trabajadores activos sostienen a los pensionistas", dice Millán en un vídeo publicado en sus redes. No obstante, esto se diseñó en un contexto demográfico muy diferente al actual, por lo que empieza a mostrar su mal funcionamiento.

"Este modelo funcionaba cuando había muchos más trabajadores que jubilados. En los 80 había más de 5 cotizantes por cada pensionista, hoy estamos en 2 y caerá por debajo de 1,5 por envejecimiento de población, la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida", comenta el experto en derecho laboral y fiscal.

Lo cierto es que los datos avalan esta opinión. Se espera que la población española siga envejeciéndose en las próximas décadas. La poca estabilidad laboral, los bajos salarios y los altos precios de la vivienda son factores importantes que afectan en la baja natalidad del país en los últimos años.

De hecho, se prevé que en 2050 uno de cada tres españoles será mayor de 65 años, lo que supondrá una carga elevada para las cuentas públicas y el sistema actual de pensiones.

"Para sostenerlo el gasto crece cada año, y aunque el Gobierno sube las cotizaciones y mete impuestos adicionales, el déficit de la Seguridad Social sigue aumentando y no es sostenible sin recortar o retrasar aún más la edad de jubilación", advierte Millán.

El abogado va más allá y advierte de las consecuencias macroeconómicas a las que se puede llegar si no se abordan los desequilibrios actuales: "Además, el Estado se endeudará infinito para pagarlo y la inflación no parará de incrementarse, minando el poder adquisitivo de tus ahorros si no inviertes".

Con todo este panorama al que tendrá que enfrentarse España, el abogado gallego es claro: "Por eso considero que no tiene sentido basar mi jubilación únicamente en la pensión pública, que no se aprovecha del interés compuesto, ni de nada".

Según él, confiar exclusivamente en una pensión pública implica asumir un alto grado de incertidumbre. "No es una inversión", dice, añadiendo que "es muy probable que mi pensión sea menor en términos reales o que se retrase la edad de 75 años o más, ninguna ley te garantiza nada".

Así, su estrategia personal, y cada vez la de más gente, es "complementarla o sustituirla, si es necesario, con inversión privada", dice rotundo.

¿Cómo puedo combatir esta incertidumbre? Una opción accesible son las cuentas remuneradas, que ofrecen rentabilidad con bajo riesgo, pero limitada en comparación con otras posibilidades.

Si eres de los que prefieren aprovechar el interés a largo plazo para protegerte de la inflación, puedes informarte sobre los fondos indexados, acciones o inmuebles, entre otros.

"No dependo solo de las decisiones políticas, sino que construyo mi propio colchón para el futuro, que no está sujeto a las reglas cambiantes del sistema público y encima puedo combatir la inflación", concluye.