La carrera sin pausa del puerto exterior de A Coruña: tren, deuda y planes de presente y futuro

El petrolero 'Front Ocelot' realiza la primera descarga en el pantalán de Repsol en Langosteira, en 2023.

Año 2005: comienzan las obras del puerto exterior de A Coruña. Agosto de 2012: primera operación en Punta Langosteira, el embarque de un navío militar en una plataforma semisumergible. Marzo de 2023: Repsol inaugura su terminal marítima con una descarga de crudo.

Estos tres hitos ofrecen una radiografía somera, e incompleta, de la evolución del puerto exterior en sus primeras dos décadas, construido tras el hundimiento del Prestige frente a las costas coruñesas en noviembre de 2002.

La infraestructura portuaria es fruto de los acuerdos, aún en vigor, entre el Estado, la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña, firmados dos años después de la tragedia ecológica con el fin de alejar los tráficos peligrosos de la ciudad.

La historia de la dársena exterior contiene otros capítulos que revelan su largo camino de implantación y asentamiento y, al mismo tiempo, vislumbran un futuro próximo marcado por la ejecución de su conexión ferroviaria, prevista para finalizar a mediados de 2026, y por la amortización del coste de la construcción de Langosteira.

Tráficos, negocio, deuda

En el presente, agosto de 2025, la Autoridad Portuaria conjuga optimismo con incertidumbre. El primero proviene del crecimiento anual de tráficos (14,7 millones de toneladas), del récord que ha alcanzado su cifra de negocio (32 millones de euros) y de las empresas consolidadas y los proyectos en marcha, entre ellos los relacionados con la eólica marina.

Buques atracados en los muelles del puerto exterior de A Coruña.

Las dudas laten por las pérdidas (3,3 millones) derivadas de la carga que suponen los créditos concedidos por la construcción del puerto exterior. Se han pagado hasta ahora algo más de 68 millones a Puertos del Estado y al Banco Europeo de Inversiones, que prestaron 200 y 126,4 millones de euros respectivamente. Pero las cuotas de amortización e intereses aumentarán de los 15 millones abonados en 2024 a 21 en 2026 y a 24 en 2027.

El panorama que ofrece este contraste hace prever a la entidad portuaria que el próximo ejercicio, el de 2026, "complicará aún más la situación de acuerdo con el actual plan de amortizaciones", según advierte el Puerto en la memoria anual de 2024 publicada la semana pasada.

Con esta perspectiva, la operatividad de Langosteira estará condicionada tanto por la asunción de esta deuda, para la que se espera una reestructuración ya solicitada hace un año a Puertos del Estado, como por la actividad de las empresas instaladas y las que han pedido concesión. De fructificar todos los proyectos, a largo plazo la dársena se acercaría al lleno de ocupación.

"Pieza clave" hacia la plena ocupación

El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, se mostró hace días "muy satisfecho" con la concesión pedida por la empresa Exolum Corporation para construir y explotar una terminal de graneles líquidos en Langosteira.

El extremo de un túnel de la conexión ferroviaria, con Punta Langosteira al fondo.

La empresa líder en transporte y almacenamiento de combustible, hidrocarburos y productos petrolíferos, que tiene una sede en el polígono de Agrela, ocuparía 120.000 metros cuadrados en el puerto exterior, con lo que se convertiría, según Fernández Prado, en "la pieza clave para completar la estructura portuaria".

De acuerdo con el Puerto, entre las compañías instaladas y las que han solicitado superficie (la tramitación suele ser larga) el nivel de ocupación de la dársena exterior es del 90%, de un total de 2,4 millones de metros cuadrados. En el grupo de las primeras algunas pidieron en los últimos meses y años la ampliación de sus instalaciones para reforzar su actividad.

Operadores y proyectos: Green Port, Enerfín, Inditex

El listado de empresas que operan en Langosteira incluye a Repsol, Galigrain, Terminales Marítimos de Galicia, Pérez Torres Marítima, Cementos Carral y Servicios Auxiliares, Portuarios y Logísticos Hércules.

Además de Exolum, Cementos Tudela Veguín ha pedido concesión este año, procesos que pasan por una larga tramitación antes de la construcción de sus instalaciones.

A estos dos proyectos hay que sumar los ocho dedicados a la fabricación de componentes de eólica marina que promueven Ferrovial, Navantia, Acciona, Saitec, Esteyco, Amper, Gri Renewable y Cobra, para cuya concesión y desarrollo hay buscar "encaje", según apunta el presidente del Puerto.

Otro proyecto energético en Langosteira, incluido como los anteriores en la estrategia Green Port, es el de Enerfín, que consiste en construir una planta de hidrógeno verde para usarlo como combustible para vehículos pesados de mercancías y maquinaria que opere en el puerto exterior. Recibió la autorización ambiental integrada a comienzos de 2025.

Tampoco hay que olvidar el proyecto de Inditex de construir un parque eólico en Punta Langosteira, cerca de su sede central en Arteixo. A finales de 2024 el gigante textil pidió a la Xunta las autorizaciones administrativas para una infraestructura con tres aerogeneradores de 6,6 megavatios con los que suministrar energía a sus instalaciones en Sabón y a otras empresas asentadas en el puerto exterior.

El tren, operativo en 2027

"La operatividad del puerto exterior será completa cuando esté en funcionamiento su conexión ferroviaria". Esta máxima proclamada desde la concepción misma de Langosteira ha tenido que esperar muchos años hasta convertirse en realidad.

Después de una larga etapa de planificación (trazados, inversión, desarrollo técnico, acuerdos entre administraciones), el enlace entre la dársena exterior y el Eje Atlántico (ramal norte) puso la primera piedra en octubre de 2022.

Interior de la excavación en un túnel para el tren al puerto exterior.

Son 6,7 kilómetros de recorrido que transcurren en su mayor parte por tres túneles. Los 125 millones de euros de inversión corresponden a fondos Next Generation de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación.

En julio de 2024 empezaron los trabajos de la red ferroviaria interior del puerto exterior. Y en febrero de este año se produjo la voladura que unió los dos extremos de excavación del túnel 1, el más largo, entre Suevos y el polígono empresarial de Vío.

El túnel 2 se terminó en diciembre de 2023, y en la actualidad se trabaja en el túnel 3, lo que supone el inicio del ramal sur, que comunicará el puerto exterior directamente con el Eje Atlántico en sentido Santiago de Compostela. El estudio de este ramal estuvo dos años y medio parado.

También está sin definir el traslado, una vez está operativa la conexión por tren a Langosteira, de la terminal de mercancías de San Diego, en los muelles interiores de A Coruña. Hace más de medio año, el Ministerio de Transportes propuso Uxes como nueva ubicación, que rechaza el Ayuntamiento de Arteixo, y Culleredo ha expresado su interés para llevarla a Ledoño. Pero no ha habido avances en este asunto.

El cronograma con el que trabajan las administraciones sitúa la línea de meta de esta larga carrera ferroviaria en junio de 2026. La previsión final es que en 2027 circulen trenes entre el puerto exterior de A Coruña y el Eje Atlántico.