El Concello de Santiago trabaja en un borrador de presupuestos que ronda los 144 millones de euros

El concejal de Facenda e Orzamentos del Concello de Santiago, Manuel César Vila, ha avanzado que el Gobierno local negocia los presupuestos con el grupo municipal socialista sobre un borrador que ronda los 144 millones de euros.

En rueda de prensa este lunes, el edil ha señalado que la semana pasada presentaron este borrador al PSOE. En concreto, se trata de un documento que, "con gastos e ingresos", es "moi similar ao do exercicio anterior". "Ronda os 144 millóns de euros, con 129 millóns en gasto corrente para partidas de gastos de persoal, gastos e servizos correntes, pago de xuros e transferencias correntes cun esforzo inversor que ronda os 12 millóns de euros", ha explicado.

Un "esforzo" que, según el concejal, complementarán con "un expediente de modificación de crédito, dando de baixa proxectos que viñan de anos anteriores para financiar máis dun millón de euros en inversións no capítulo VI".

El responsable de Facenda ha detallado que el borrador presentado al grupo municipal socialista no incluye subida de impuestos, aunque sí recoge "un incremento na recadación" como consecuencia de "mellorar a eficiencia na xestión de recadación a través do cruce de datos e no servizo de inspección tributaria do concello".

También ha recordado que en el plan normativo presentado este lunes va la nueva ordenanza fiscal de la basura para adecuar los ingresos con la prestación del servicio y adaptarla "á subida do canon de Sogama". "É unha subida que ven imposta pola Xunta e que supón un incremento importantísimo do que sería esta prestación do servizo", ha expuesto.

En relación con la tasa turística, el concejal de Facenda ha recordado que la Xunta debe aprobar una ley autonómica que permitirá "avanzar nunha ordenanza fiscal", así como en su gestión, insistiendo en que al tratarse de un impuesto autonómico "o lóxico sería que fose xestionado pola Atriga".

En este sentido, ha afirmado que "é imposible" redactar una ordenanza municipal sin tener una ley aprobada. "Isto retrásanos moito os traballos", ha lamentado.

En cuanto a la deuda que, ha asegurado, van a asumir, "baixa a un préstamo bancario de 2.300.000 millóns".

Negociaciones con el PSOE

Preguntado por las negociaciones de los presupuestos con el grupo municipal socialista, Vila ha destacado que el Gobierno local está "esperanzado" con que los socialistas "asuman a súa responsabilidade cos veciños" y con los grandes proyectos del concello.

Además, el titular de Facenda ha evitado pronunciase sobre las diferencias entre el grupo municipal y la dirección local del PSOE. "Desde o goberno bipartito non nos adoitamos posicionar sobre o que ocorre noutras organizacións políticas", ha aseverado.