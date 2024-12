La organización de la Feria de Autónomos de A Coruña: "Los que se quedaron, cubrieron gastos"

Este fin de semana tenía lugar en A Coruña la edición número 29 de la Feria de Autónomos de Galicia. El evento se celebró entre el 5 y el 8 de diciembre en el vestíbulo de entrada de Palexco, un lugar muy céntrico de la ciudad, con el objetivo de dar la máxima visibilidad a este sector de la economía gallega.

Sin embargo, varios de los participantes se quejaron durante el fin de semana de la baja afluencia de público al recinto, achacándolo a la poca publicidad realizada por parte de la organización. Desde Cambre Empresarial se defienden afirmando que la publicidad realizada ha sido "más o menos igual" que en ediciones anteriores, con presencia en diversos medios de comunicación e incluso una pancarta en la entrada de la ciudad.

La organización afirma que se montaron un total de 23 expositores en el vestíbulo de Palexco, aunque reconocen que posiblemente no hubo tanta gente como otros años o que la gente "se enteró menos". Sin embargo, afirman que los "follones" que se produjeron este fin de semana fueron ocasionados, en su mayoría, por uno de los participantes.

"No entendemos por qué", dicen, alegando que "se le dijo que al acabar la feria se hablaría, pero no le interesó, no quiso escuchar". Desde Cambre Empresarial aseguran que "prácticamente todos los que estuvieron y se quedaron, cubrieron los gastos e hicieron contactos, que es para lo que vale una feria".

Ante la imagen que se pudo ver durante la tarde de ayer domingo, en la que apenas quedaban puestos abiertos y casi no había presencia de clientes, la organización se defiende asegurando que es debido a que muchos de los autónomos son de fuera de la ciudad y deciden marcharse antes de la finalización, o simplemente recogen antes de tiempo porque ya han logrado sus objetivos marcados para la feria.