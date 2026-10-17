La Carrera ENKI reúne a 17.000 personas en A Coruña en una jornada de deporte inclusivo y solidaridad

La ciudad de A Coruña vuelve a convertirse este sábado en el escenario de una de las grandes citas gallegas con el deporte inclusivo. La Carrera ENKI 2026 ha agotado sus dorsales y alcanza los 17.000 participantes, según anuncia la organización en su página web. La iniciativa propone una experiencia deportiva no competitiva en la que el objetivo no es llegar antes que los demás, sino compartir una jornada de diversión, convivencia y sensibilización sobre la diversidad funcional.

El recorrido tiene una distancia de 2,5 kilómetros y discurre por el entorno de la plaza de María Pita y O Parrote. La prueba está abierta a personas de todas las edades y condiciones físicas, que pueden participar individualmente o en compañía de familiares, amigos, compañeros de colegio, integrantes de empresas, entidades sociales o equipos. A través de diferentes pruebas y obstáculos, la carrera busca favorecer la participación conjunta y visibilizar la realidad de las personas con discapacidad.

La edición de este año se desarrolla a lo largo de la tarde, con seis salidas escalonadas entre las 14:00 y las 17:45 horas. Los participantes se distribuyen en distintos grupos para organizar el desarrollo de la actividad, que combina el ejercicio físico con propuestas lúdicas y una importante presencia de disfraces, colores y elementos festivos. La web oficial confirma que los dorsales están agotados, por lo que ya no hay plazas disponibles para inscribirse en esta edición.

La Carrera ENKI está impulsada como una iniciativa de inclusión y sensibilización que pretende acercar la diversidad funcional al conjunto de la sociedad. Su planteamiento no se basa en la competición deportiva tradicional, sino en generar un espacio compartido en el que personas con diferentes capacidades puedan disfrutar de la misma experiencia. La organización también pone el foco en el respeto a la diversidad y en la educación como herramientas para construir una sociedad más accesible.

Seis turnos de salida para organizar a los participantes

La programación de la carrera contempla seis horarios diferentes, separados por intervalos de 45 minutos. La primera salida está prevista para las 14:00 horas; la segunda, a las 14:45; la tercera, a las 15:30; la cuarta, a las 16:15; la quinta, a las 17:00, y la última, a las 17:45. La organización distribuye las plazas en función de la disponibilidad de cada turno, hasta completar el aforo previsto.

La recogida de dorsales se organizó durante los tres días previos a la prueba, el miércoles 14, el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, entre las 10:00 y las 21:00 horas, en El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal, número 57, en A Coruña. La entidad también ofrecía la posibilidad de formalizar inscripciones presenciales en este establecimiento mientras quedasen plazas disponibles, aunque la web ya anuncia que los dorsales se han agotado.

El evento cuenta con mapas específicos para identificar la meta y los obstáculos del recorrido, así como con un reglamento que recoge las condiciones de participación. La web oficial incluye además un vídeo promocional de esta edición y una versión con audiodescripción, con el objetivo de facilitar el acceso a los contenidos de la carrera.

Más de 200 voluntarios hacen posible la carrera

Detrás de la organización de ENKI hay una comunidad de más de 200 personas voluntarias, cuya participación resulta fundamental para que la jornada pueda desarrollarse. Sus funciones abarcan desde la preparación previa hasta la atención a los corredores durante el evento, pasando por tareas de logística y apoyo en los diferentes espacios.

El calendario de voluntariado comenzó con la entrega de dorsales los días 14, 15 y 16 de octubre, en turnos de mañana, mediodía y tarde. Este sábado, las tareas de montaje se desarrollaron durante la mañana, mientras que el dispositivo de apoyo a la propia carrera estaba previsto entre las 12:30 y las 19:30 horas.

La organización considera que la implicación de estas personas es una de las claves para mantener el carácter participativo de la cita, que reúne a familias, grupos de amigos, centros educativos, empresas y asociaciones. La prueba se presenta como una actividad abierta a distintos perfiles y necesidades, por lo que la coordinación de los voluntarios también contribuye a facilitar la experiencia de quienes precisan apoyos específicos.

Servicios adaptados para garantizar la participación

La accesibilidad es uno de los ejes centrales de la Carrera ENKI. La organización ha previsto medidas específicas tanto en el recorrido como en los espacios y servicios habilitados, con recursos adaptados a diferentes necesidades. Además, permite que los participantes comuniquen previamente sus circunstancias para valorar qué apoyos pueden necesitar durante la jornada.

Entre los servicios disponibles figuran un espacio de calma para quienes necesiten reducir los estímulos, una consigna para guardar pertenencias y puntos de avituallamiento e hidratación. Vegalsa-Eroski colabora en el suministro de avituallamiento, mientras que Emalcsa participa en los puntos de agua potable. También se habilitan aseos adaptados y una carpa específica de accesibilidad.

La atención a las personas con discapacidad incluye asimismo medidas para proteger y limpiar las sillas de ruedas, además del préstamo de cascos de protección frente al ruido. La organización incorpora un punto de atención a menores gestionado con la colaboración de Cruz Roja y dispone de un intérprete de Lengua de Signos Española (LSE).

A estos recursos se suman una tienda solidaria, un espacio de Cafés Lúa, un photocall de Quincemil y códigos NaviLens, una herramienta que permite facilitar el acceso a información mediante tecnología de lectura de códigos. La web también contempla pictogramas y materiales de lectura fácil para que la información resulte comprensible para personas con diferentes capacidades cognitivas.

En este último ámbito, la Fundación ENKI y la Federación Autismo Galicia han trabajado conjuntamente en la elaboración de materiales explicativos con lenguaje claro y apoyos visuales. El objetivo es anticipar qué sucederá durante la actividad y facilitar que las personas participantes puedan comprender la dinámica del evento antes de acudir.

Los beneficios se destinan a proyectos para personas con discapacidad

La dimensión solidaria es otro de los elementos que definen la prueba. Según la organización, los beneficios obtenidos a través de la Carrera ENKI se destinan a impulsar proyectos que generen oportunidades reales para las personas con discapacidad. La entidad destaca que la edición de 2025 permitió premiar diez proyectos y beneficiar a 321 personas.

La carrera busca así que su impacto vaya más allá de la jornada deportiva. La recaudación vinculada a los dorsales sirve para respaldar iniciativas que trabajan en ámbitos relacionados con la inclusión, la autonomía personal, la participación social y la mejora de las oportunidades para las personas con discapacidad.

Entre las entidades colaboradoras figuran numerosas asociaciones y organizaciones sociales de Galicia. La relación publicada por ENKI incluye a Adisbismur, ADC Bolboretas A Coruña, Aind, Alcer Coruña, Alenta, Ambar, Amencer Aspace, Aspanae, Aspace Coruña, Aspace Lugo, Aspadisol y Asperga.

También participan la Asociación Centro Ocupacional Pascual Veiga, la Asociación Coruñesa de Epilepsia, la Asociación de Daño Cerebral A Coruña, la Asociación Integro y la Asociación Nuestra Señora de Chamorro. La lista incorpora igualmente a la Asociación Síndrome de Williams Gallega, Aspanaes, Aspronaga, CAPD, Down Coruña, Fegerec, Fundación Adcai, Fundación Amador de Castro, Fundación Hospitalarias Betanzos, Incluart, Liga Reumatológica Gallega, Mentalia, ONCE y Somos Marines, entre otras organizaciones.

Una carrera que también busca reducir su impacto ambiental

La organización ha incorporado medidas de sostenibilidad para reducir el impacto ambiental de la jornada. Entre sus objetivos están minimizar el uso de plásticos, fomentar desplazamientos más sostenibles y medir la huella de carbono generada por la actividad. Para ello, tiene en cuenta factores como los viajes de participantes y organización, el consumo energético, los materiales empleados y los residuos producidos.

Una de las novedades destacadas de esta edición es la eliminación de las botellas de plástico destinadas al suministro general de agua. En su lugar, se han instalado fuentes de agua potable para los participantes, los voluntarios y el equipo organizador. La medida pretende reducir los residuos asociados a una convocatoria multitudinaria, en la que el consumo de agua resulta especialmente importante.

ENKI también pide a quienes acudan disfrazados que reutilicen prendas y materiales que ya tengan en casa, en lugar de comprar elementos de un solo uso. La organización anima a elaborar los disfraces con materiales reciclados o reutilizados y recuerda que, al terminar la carrera, los residuos deben depositarse en los espacios habilitados para su separación y posterior gestión.

La movilidad constituye otro de los aspectos incluidos en esta estrategia. La entidad recomienda acudir a la zona del evento en transporte público, bicicleta o a pie, así como compartir coche cuando sea necesario. La carrera cuenta, además, con la certificación de sostenibilidad de B Greenly, según la información publicada en su página web.

Instituciones, empresas y entidades respaldan la cita

La Carrera ENKI cuenta con una amplia red de colaboradores públicos y privados. Entre los principales apoyos figuran el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia y Vegalsa-Eroski. También participan la Diputación de A Coruña, la Autoridad Portuaria, Deporte Galego y Repsol.

La relación de empresas y entidades colaboradoras incluye a Unirasa, Coruña The Style Outlets, Mástil Rotulación, Gestán, El Corte Inglés, Desarrolla y Lanzal. En el ámbito social y de los servicios figuran Apóstol, la Asociación Española Contra el Cáncer, Bomberos de A Coruña, Cafés Lúa, Ceodron, Cruz Roja, La Potera, Maracaná, NaviLens, Punto Cero, Termaria, Yamaha Music School y Zonafan.

También respaldan la iniciativa Danza10, Duacode, Euromaster, la Fundación RC Deportivo, la Fundación La Caixa, Joviges, Super Glu, Hockey, Arioil y Amura Servicios Integrales, entre otros colaboradores. Greenly figura como socio de sostenibilidad, mientras que la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emalcsa, Grupo Atlante y W8 aparecen vinculados a esta área.

En el apartado de comunicación, la organización cuenta con la colaboración de Quincemil como media partner.