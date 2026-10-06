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La Carrera ENKI 2026 encara su recta final en A Coruña con los últimos 1.000 dorsales disponibles
La prueba inclusiva se celebrará el 17 de octubre en A Coruña y ya supera los 16.000 inscritos
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La Carrera ENKI 2026 encara sus últimos días de inscripción con las plazas prácticamente agotadas. La cita, que se celebrará este sábado 17 de octubre en A Coruña, ya supera los 16.000 participantes y la organización mantiene disponibles los últimos dorsales antes del cierre definitivo del registro.
La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 16 de octubre a las 21:00 horas, aunque todo apunta a que las plazas se agotarán antes de alcanzar ese límite. De hecho, cinco de las seis salidas previstas ya aparecen completas en la plataforma oficial de la carrera y únicamente quedan plazas para la salida de las 14:00 horas, que en estos momentos presenta una ocupación del 65%.
La Carrera ENKI es una prueba no competitiva, abierta a todas las edades y condiciones, que utiliza el deporte y el juego para promover la inclusión y visibilizar a las personas con diversidad funcional. La organización plantea un recorrido con diferentes pruebas y obstáculos para convertir la jornada en una experiencia festiva y participativa, más allá del carácter deportivo.
Las personas participantes pueden acudir individualmente o formar equipos con familiares, amigos, compañeros de trabajo, colegios o entidades. Las salidas se distribuyen en seis turnos, desde las 14:00 hasta las 17:45 horas, con el objetivo de organizar la participación de miles de personas de manera escalonada.
ENKI se ha convertido en una de las grandes citas deportivas e inclusivas de Galicia. La edición de 2024 reunió 15.000 dorsales, con 160 voluntarios, 29 entidades sociales y 20 centros educativos implicados, y el 100% de la recaudación se destinó a actividades para el tercer sector y a la adquisición de material deportivo adaptado.
Quienes todavía quieran participar en la edición de este año pueden consultar la disponibilidad y completar la inscripción a través de la web oficial de la Carrera ENKI 2026. También existe la posibilidad de realizar inscripciones presenciales en El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal de A Coruña.