La Carrera ENKI 2026 encara su recta final en A Coruña con los últimos 1.000 dorsales disponibles

La Carrera ENKI 2026 encara sus últimos días de inscripción con las plazas prácticamente agotadas. La cita, que se celebrará este sábado 17 de octubre en A Coruña, ya supera los 16.000 participantes y la organización mantiene disponibles los últimos dorsales antes del cierre definitivo del registro.

La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 16 de octubre a las 21:00 horas, aunque todo apunta a que las plazas se agotarán antes de alcanzar ese límite. De hecho, cinco de las seis salidas previstas ya aparecen completas en la plataforma oficial de la carrera y únicamente quedan plazas para la salida de las 14:00 horas, que en estos momentos presenta una ocupación del 65%.

La Carrera ENKI es una prueba no competitiva, abierta a todas las edades y condiciones, que utiliza el deporte y el juego para promover la inclusión y visibilizar a las personas con diversidad funcional. La organización plantea un recorrido con diferentes pruebas y obstáculos para convertir la jornada en una experiencia festiva y participativa, más allá del carácter deportivo.

Las personas participantes pueden acudir individualmente o formar equipos con familiares, amigos, compañeros de trabajo, colegios o entidades. Las salidas se distribuyen en seis turnos, desde las 14:00 hasta las 17:45 horas, con el objetivo de organizar la participación de miles de personas de manera escalonada.

ENKI se ha convertido en una de las grandes citas deportivas e inclusivas de Galicia. La edición de 2024 reunió 15.000 dorsales, con 160 voluntarios, 29 entidades sociales y 20 centros educativos implicados, y el 100% de la recaudación se destinó a actividades para el tercer sector y a la adquisición de material deportivo adaptado.

Quienes todavía quieran participar en la edición de este año pueden consultar la disponibilidad y completar la inscripción a través de la web oficial de la Carrera ENKI 2026. También existe la posibilidad de realizar inscripciones presenciales en El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal de A Coruña.