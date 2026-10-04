David de la Fuente e Isabel Barreiro, ganadores de la XX Coruña 10

A Coruña tuvo este domingo una cita con su carrera popular más veterana. La Coruña 10 cumplió 20 años este mes de octubre con una edición en la que participaron casi 4.000 deportistas y un recorrido que fue desde el Parrote hasta el muelle de San Diego.

En categoría masculina el vencedor fue David de la Fuente mientras que en la femenina fue Isabel Barreiro.

El primero de ellos, del Club Atletismo Playas de Castellón, terminó los algo más de 10 kilómetros de recorrido en 29:47, mientras que en segundo lugar masculino quedó Denis Incutti con 30:18 y, para cerrar el podio, el atleta Adrián Ben terminó en 30:40.

En la femenina Barreiro, del CA Adidas, paró el cronómetro a los 34 minutos, mientras que tanto Sandra González, de la Escola Atlética Lucense, como Sara Castillo, del Club Atletismo Celta, terminaron la prueba en 35 minutos.

Todos ellos recibieron sus medallas en María Pita, donde se estrenaba por primera vez el podio y la meta final de esta carrera popular.

Además de deportistas aficionados, la carrera coruñesa también contó con grandes nombres del atletismo nacional como Jesús Olmos, Lidia Campo, Ester Navarrete, Cristian Martínez y el ya mencionado Adrián Ben.

Tras la prueba absoluta fue el turno de las categorías inferiores. Juntando a los deportistas menores, algunos de tan solo tres años, la Coruña 10 sumó este año cerca de 4.000 participantes.

Como parte del impulso a este evento deportivo, el Concello de A Coruña y Hospeco alcanzaron un acuerdo para que los deportistas y sus acompañantes desplazados desde otros puntos tuviesen descuentos en sus estancias de este fin de semana en la ciudad.