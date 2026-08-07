Malpica (A Coruña) reunirá a más de 180 nadadores en la XVI Travesía Costa Sisargas

La costa de Malpica, en A Coruña, volverá a convertirse este domingo 9 de agosto en el escenario de una de las pruebas de natación en aguas abiertas con mayor tradición de Galicia. La XVI Travesía Costa Sisargas reunirá a más de 180 nadadores y nadadoras.

La prueba, integrada en el Circuito Travesía Costa, contará con dos recorridos adaptados a distintos niveles de experiencia: uno de 4.200 metros, que partirá desde las Illas Sisargas, concretamente desde la Sisarga Grande. El recorrido llevará a los nadadores hasta la costa de Malpica, pasando por enclaves como el cabo de San Adrián y la punta de Seaia, antes de alcanzar la meta, situada en la playa de Malpica.

Por su parte, la prueba de 1.500 metros tendrá su salida en la playa de Malpica, donde también estarán ubicadas las llegadas de ambas distancias. De esta manera, el público podrá disfrutar desde tierra de buena parte del espectáculo deportivo y acompañar a los participantes durante los últimos metros de la competición.

La jornada comenzará desde primera hora de la mañana. Los participantes de la distancia de 4.200 metros serán trasladados en barco desde el puerto de Malpica hasta las Illas Sisargas, estando prevista la salida a las 11:00 horas. La prueba de 1.500 metros comenzará a las 12:30 horas desde la playa de Malpica. La entrega de trofeos está prevista para las 13:45 horas, poniendo el broche deportivo a una jornada que finalizará con una comida de confraternización para los participantes.

Una prueba que trasciende lo deportivo

Durante la presentación, que tuvo lugar este jueves, se puso de manifiesto la importancia de la Travesía Costa Sisargas Malpica no solo desde el punto de vista deportivo, sino también como elemento de promoción turística y dinamización de la localidad y de la Costa da Morte.

La presencia de más de 180 deportistas, procedentes de diferentes puntos de Galicia y de otras comunidades, permitirá que Malpica vuelva a convertirse durante este fin de semana en punto de encuentro para nadadores, familiares y acompañantes.

La competición supone además una oportunidad para mostrar a todos ellos un entorno privilegiado, con las Illas Sisargas como escenario de salida de la distancia larga y la costa malpicana como protagonista de la llegada.

La XVI Travesía Costa Sisargas representa así la unión entre deporte, naturaleza, turismo y territorio, consolidándose como una de las grandes citas del calendario estival de aguas abiertas en Galicia.

Desde la organización agradecen la participación de todos los nadadores y nadadoras, así como la colaboración de las instituciones, entidades, patrocinadores, voluntarios y servicios de seguridad que hacen posible la celebración de esta prueba.