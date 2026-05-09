Así será el CorreSan 2026 en Santiago: fechas, barrios e inscripciones en las carreras

La XII edición del Circuito de Carreras Saludables de Santiago, CorreSan 2026, comienza el próximo 6 de junio con la primera prueba. El evento, que reúne cada año a miles de participantes, tiene ya abierto el plazo de inscripciones tanto para esta carrera como para el circuito completo en todas sus categorías.

El evento fue presentado este viernes por la concejala de Deportes, Pilar Lueiro: el presidente de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín; el gerente del Centro Comercial As Cancelas, Javier Nicolás; el director comercial de Gonzacar, Mario González; el secretario del club colaborador Noiteboa FC de atletismo, Miguel Anxo Nogueira; y el secretario del club colaborador Atletismo Santiago, Iván Pardal.

"Como concelleira de Deportes, síntome profundamente orgullosa de ver como a nosa cidade se move, se coida e se acompaña. O deporte é saúde, si; pero tamén é convivencia, educación e futuro", señaló Lueiro, que destacó la importancia de colaborar para que este tipo de eventos puedan celebrarse.

El circuito está abierto a la participación tanto de deportistas habituales como de aquellas personas que corran de forma eventual. En la prueba, además, habrá atletas de casi todas las edades, desde sub-10 a máster, con distancias adaptadas a cada categoría.

La participación, por otro lado, puede ser individual o formando parte de equipos, tanto federados como populares. Las categorías escolares, además, podrán formar grupos por centros educativos.

¿Cuándo y dónde son las pruebas?

Organizado por la Federación Galega de Atletismo y patrocinado por el Concello de Santiago a través del departamento de Deportes, el circuito busca concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de la actividad física regular. Así, el evento traslada el deporte hasta varios barrios y zonas de la urbe compostelana.

Ya hay fechas para todas las carreras del CorreSan 2026, que son las siguientes:

Barrio de Conxo : 6 de junio

: 6 de junio Ciudad Vieja : 11 de julio

: 11 de julio Ruta dos Parques : 13 de septiembre

: 13 de septiembre San Pedro : 10 de octubre

: 10 de octubre Ruta da Prata Memorial Manolo Moure en Angrois: 14 de noviembre

¿Cómo se hace la inscripción?

Las inscripciones para participar en el CorreSan 2026 ya están abiertas. Las personas interesadas en correr estas pruebas pueden anotarse de forma individual, por clubes federados, por equipos populares o por centros escolares a través de este enlace.

El precio de la inscripción es de 6 euros para la carrera de Conxo y de 20 euros para todo el circuito en el caso de los adultos. El plazo para anotarse termina el próximo 3 de junio.

El presidente de la Federación Galega de Atletismo señaló durante la presentación que las distancias oscilan entre los 4,5 y los 5,5 kilómetros y recordó que el año pasado casi todas las pruebas superaron los 1.000 inscritos. "Ten todos os ingredientes para que este circuíto volva ser un éxito" añadió Iván Sanmartín.

Javier Nicolás, por su parte, reivindicó el CorreSan como "unha aposta de cidade", mientras que Iván Pardal agradeció la participación de los voluntarios y el apoyo de la Administración en esta "festa do running e do deporte" en la que "da igual a idade e a condición física e o importante é poñerse o dorsal e comezar".

Miguel Anxo Nogueira, por último, puso el foco en los beneficios para la salud física y mental de este circuito, que tiene además una gran dimensión social. El secretario de Noiteboa FC de atletismo se mostró emocionado porque este año las pruebas terminan con el Memorial Manolo Moure, expresidente del club fallecido el año pasado.