Vuelve un clásico de A Coruña: el Torneo de Golf Quincemil 2026 se celebra los días 24 y 25 de abril

Vuelve un clásico de A Coruña: el Torneo de Golf Quincemil 2026 se celebrá los días 24 y 25 de abril Marcos Cenamor

Grandes premios en la tercera edición de nuestro torneo de Golf, que reunirá a 200 personas en Golf Xaz y contará con dos billetes de avión a las principales ciudades de Europa como premio

Quincemil celebrará los días 24 y 25 de abril la tercera edición de su torneo de golf en el club Golf Xaz de Oleiros. Este torneo se ha convertido en un clásico del calendario coruñés, y por tercer año consecutivo reunirá en el mismo fin de semana a 200 personas a lo largo del viernes y el sábado.

El torneo volverá a combinar premios para los ganadores de cada categoría, además de los retos especiales, junto con sorteos para todos los participantes. La entrega de premios será el sábado 25 de abril en la casa club de Xaz, con los trofeos para los galardonados y también los sorteos entre los 200 jugadores de esta cita. El torneo cuenta con el patrocinio principal de MN Program, Lexus Galicia y Brigantia Real Estate.

El gran premio de esta edición del torneo lo proporciona Embajador Viajes, y es el sorteo de dos vuelos desde cualquiera de los tres aeropuertos gallegos a Europa, vía Madrid, eligiendo entre los siguientes destinos operados por Iberia: París, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Atenas, Dublín, Edimburgo, Ginebra, Florencia, Dusseldorf, Londres, Lisboa, Viena, Praga, Copenhague, Budapest, Nápoles, Malta, Oslo, Mánchester, Roma, Oporto, Milán, Venecia, Estocolmo, Múnich, Zurich, Hamburgo y Bolonia.

Además, habrá de nuevo el sorteo de dos entradas para el Mutua Madrileña Madrid Open del año que viene (2027), aportadas por Mutua Madrileña, relojes pop-pilots aportados por Calvo Joyeros, vales de dos horas en el simulador de golf de Tee Circle, prendas de Cero de Costa, un vale para Casas de Campo, una Esperiencia Costiña GastroVillas, obras de arte de Artby's y otras sorpresas.

El torneo está patrocinado por MN Program, Lexus Galicia y Brigantia Real Estate, y cuenta con el apoyo de Al hoyo otra vez, Calvo Joyeros, Coca-Cola, CEGA Audiovisuales, Demadi, Embajador Viajes, Mutuactivos, Tee Circle, Artby's, Casas do Campo, Marcos Cenamor Fotógrafo, Cero de Costa, Costiña, La Tienda de Lino, Martín Códax, Orzán Congress, Villar Distribuciones y 3DVR.es.

Cartel definitivo del Torneo de Golf Quincemil 2026

Premios Caballeros (hcp limitado 26,4)

1º Categoría (hasta hcp 18):

1º Clasificado: Trofeo + Premio

2º Clasificado: Trofeo + Premio

2ª categoría (desde hcp 18,1):

1º Clasificado: Trofeo + Premio

2º Clasificado: Trofeo + Premio

Premios Damas (hcp limitado 36)

1ª Clasificada: Trofeo + Premio

2ª Clasificada: Trofeo + Premio

Premios especiales

Ganador Scratch (no computa para hcp):

Trofeo + Premio

Mejor Approach en hoyos 3, 7, 11 y 13:

4 Premios

5ª Categoría (indistinto, no acumulable):

Trofeo + Premio

Mejor segundo golpe en hoyo 15 Quincemil:

Trofeo + Premio

Otros premios y sorteos

Sorteo de dos vuelos desde cualquiera de los tres aeropuertos gallegos a Europa, vía Madrid, eligiendo entre los siguientes destinos operados por Iberia: París, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Atenas, Dublín, Edimburgo, Ginebra, Florencia, Dusseldorf, Londres, Lisboa, Viena, Praga, Copenhague, Budapest, Nápoles, Malta, Oslo, Mánchester, Roma, Oporto, Milán, Venecia, Estocolmo, Múnich, Zurich, Hamburgo y Bolonia . Los vuelos deben reservarse con 90 días de antelación, canjearse antes del 30 de junio y disfrutarse dentro del año 2026, y el regalo no incluye las tasas aeroportuarias.

Entrada doble al Mutua Madrid Open 2027

Estancias, obras de arte, prendas de Cero de Costa y relojes Pop-Pilot.

Servicios incluidos