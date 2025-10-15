Vegalsa-Eroski se suma un año más a la Carrera ENKI de A Coruña

Vegalsa-Eroski renueva su compromiso con la inclusión social sumándose un año más a la Carrera ENKI, que se celebrará este sábado 18 de octubre en A Coruña. Con una década de

participación, la compañía gallega de distribución alimentaria sigue corriendo por un mundo más inclusivo, ayudando a generar conciencia sobre la importancia de la inclusión social real.

La empresa vuelve a patrocinar el obstáculo de la bomba de harina, que formará parte del circuito oficial del evento y que estará ubicado en la calle de acceso al Castillo de San Antón, contando con voluntarios de la empresa para dinamizar esta prueba. Además de su participación en el recorrido, colaborará aportando el avituallamiento que se distribuirá al finalizar la carrera.

"En Vegalsa-Eroski creemos en el poder transformador de la inclusión y la Carrera ENKI es un ejemplo inspirador de ello. Nos enorgullece formar parte de este movimiento social que busca mover conciencias, aportando como compañía nuestro granito de harina y solidaridad para seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria", remarca la directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski, Gabriela González.

La importancia de los segundos

Bajo el lema "La importancia de los segundos", la Carrera ENKI 2025 invita a reflexionar sobre cómo la sociedad se centra en los primeros, cuando los

segundos hacen grandes movimientos. Por eso, un año más, la entidad busca provocar un movimiento por la inclusión a través de esta carrera no competitiva para todos los públicos que ya ha alcanzado los 15.000 dorsales vendidos.

Como en ediciones anteriores, la prueba consistirá en un circuito de obstáculos adaptados de 2,5 kilómetros. El recorrido de la carrera se alargará desde las inmediaciones del teatro Rosalía de Castro, recorriendo el Parrote hasta las proximidades del Castillo de San Antón.

El programa de la Carrera ENKI se completará con diferentes actividades y premios, entre ellos, al equipo más numeroso, con el disfraz más original y al más animado.