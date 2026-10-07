Salida de la C21 de A Coruña Concello de A Coruña

Galicia se marca el reto de alcanzar los dos millones de personas que hacen ejercicio

Conseguir que dos millones de personas practiquen ejercicio de manera habitual en Galicia. Ese es el objetivo del "Plan 2 Millóns", una iniciativa impulsada por el Clúster Galego da Industria do Deporte e Benestar con la colaboración de la Xunta para extender la actividad física entre la población y favorecer hábitos de vida saludables.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el presidente del Clúster, Pedro Iglesias, firmaron este miércoles un protocolo de colaboración durante la presentación del proyecto.

El plan pretende llevar la práctica deportiva a diferentes ámbitos de la vida cotidiana y se estructura alrededor de cinco grandes ejes: salud y comunidad, deporte social, espacios deportivos, educación y formación y entorno laboral.

Para alcanzar la cifra de dos millones de personas activas, la iniciativa plantea involucrar a administraciones, entidades deportivas y sociales y empresas, con actuaciones dirigidas a facilitar la práctica de ejercicio a lo largo de las distintas etapas de la vida.

Una semana dedicada a la actividad física

Una de las primeras grandes citas vinculadas al proyecto llegará en la primavera de 2027. Galicia celebrará del 5 al 11 de abril la primera Semana Galega da Actividade Física e a Saúde, concebida como el principal evento anual para dar visibilidad al "Plan 2 Millóns".

Durante esos días se desarrollarán diferentes actividades con la participación de ayuntamientos, centros educativos, clubes y otras entidades, con la intención de acercar a la ciudadanía distintas alternativas para mantenerse activa.

Durante la presentación, Diego Calvo destacó los datos del deporte federado en Galicia, que cuenta actualmente con más de 311.000 licencias, y señaló que el siguiente reto pasa por trasladar la práctica regular de ejercicio al conjunto de la sociedad.

En este sentido, defendió la necesidad de disponer de espacios y condiciones que permitan incorporar la actividad física a las rutinas desde edades tempranas y mantenerla posteriormente durante la vida adulta.

Del deporte escolar a la adolescencia

Entre las iniciativas que la Xunta ya desarrolla en este ámbito se encuentra Xogade, el programa de deporte escolar que alcanza su decimoctava edición. Según los datos facilitados por el Gobierno gallego, durante la pasada temporada llegó a 147.000 escolares y registró más de 242.000 participaciones.

Para la etapa adolescente, la Administración autonómica cuenta también con Adestrar sen pantallas, una iniciativa que plantea alternativas de ocio activo ante el aumento del tiempo que los jóvenes pasan delante de dispositivos electrónicos.

La Xunta considera que alcanzar el objetivo planteado en el "Plan 2 Millóns" requerirá una actuación conjunta de los ámbitos deportivo, sanitario y educativo, además de las administraciones, empresas y entidades sociales.

El peso económico del deporte

La presentación sirvió también para poner el foco en la dimensión económica de la actividad deportiva en Galicia.

Calvo señaló que, de acuerdo con los datos de la última Cuenta Satélite del Deporte, el sector generó en 2024 más de 731 millones de euros de valor añadido y más de 17.200 empleos directamente vinculados al deporte.