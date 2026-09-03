A por los 5K en la Travesía a Nado Playa de Miño (A Coruña): "Juegas con el oleaje y la corriente"

Xoel Cubeiro, Guillermo Simón y Silvia Ortiz comparten la pasión por la natación. Estos tres jóvenes del CN Liceo de A Coruña competirán el próximo sábado 12 de septiembre en la II Travesía a Nado Playa de Miño, que reunirá en la playa Grande a unos 150 nadadores y nadadoras.

No será la primera vez que participen en la prueba de aguas abiertas, organizada por su club, pues todos se estrenaron el año pasado en la primera edición. Algunos lo hicieron en el circuito de 1.500 metros y otros en el de 5.000. Este año, todos nadarán los 5.000.

Xoel Cubeiro (A Coruña, 2007) espera con ganas la cita deportiva, que este año tendrá un importante componente competitivo. Miño será la penúltima etapa del XXII Circuito Galego DOP Arzúa-Ulloa de Augas Abertas y se disputará justo un día antes de la etapa final, el Desafío FEGAN. "La travesía va a ser muy interesante porque en todas las categorías nos estamos jugando puntos para la clasificación. Al ser la penúltima etapa, va a ser decisiva para la general", cuenta.

El joven explica que en la travesía de Miño son "aguas abiertas puras", ya que "juegas con el oleaje, la corriente e incluso el viento", algo que los nadadores de esta disciplina disfrutan especialmente.

De hecho, este coruñés afirma pasarse todo el año deseando que llegue la época de competición en esta disciplina. Su palmarés deportivo también lo refleja: dos veces campeón absoluto gallego, campeón de la Copa de España y dos veces representante de España en la Copa del Mundo, todas ellas en esta modalidad.

Diferente a competir en piscina

Para Silvia Ortiz (A Coruña, 2012), competir en travesías es una experiencia divertida y muy diferente a la piscina. "Me tomo las travesías como algo divertido, para estar con los amigos", dice. "En el mar no te pones tan nerviosa como en la piscina, porque no sabes si la gente que va delante es de tu categoría o mayor; estamos mezclados. En piscina sí sabes que todos los que están en el agua compiten por lo mismo", añade.

Aunque la coruñesa confiesa que le gusta más competir en piscina, cuenta con varias medallas en travesías en los dos últimos años: "El año pasado hice la distancia corta; este haré la larga. La corta me parece una travesía bastante sencilla, no tiene mucha dificultad; las boyas se ven bien, aunque depende del oleaje".

Por su parte, Guillermo Simón (A Coruña, 2012) señala que el circuito de 5.000 metros es una prueba exigente a nivel deportivo: "Lo que más me gusta es la dificultad de las olas y que el agua no está ni muy fría ni muy caliente".

A finales del pasado julio, el gallego acudió con la selección española al Campeonato Europeo de aguas abiertas en Hungría, donde sumó una experiencia que ahora piensa aplicar en las aguas de Miño. "Es una travesía muy chula, pero a la que hace falta ir con ganas, porque es de las más largas del circuito", concluye.

Los tres se encuentran ya sumidos en la pretemporada, tras retomar los entrenamientos esta misma semana con la mirada puesta en su travesía "de casa".

Presentación e inscripciones

La presentación oficial de la II Travesía a Nado Playa de Miño tendrá lugar el próximo martes 8 de septiembre, a las 14:00 horas, en el Concello de Miño.

La competición arrancará el 12 de septiembre a las 10:00 horas con la Travesía A, de 1.500 metros, dirigida a las categorías alevín e infantil. A las 10:45 horas será el turno de la Travesía A1, en la que los participantes máster completarán dos vueltas al recorrido. Finalmente, a las 12:00 horas se dará la salida a la Travesía B, de 5.000 metros, destinada a las categorías infantil, júnior, absoluta y veterana.

Las inscripciones para participar en la II Travesía a Nado Playa de Miño se realizan a través de la plataforma Cronotec. Tanto Xoel, como Silvia y Guillermo animan a todo el mundo a participar en una cita deportiva en la que "hay distancia para todos los nadadores, desde élite hasta popular" y que será una de las jornadas decisivas de la temporada gallega de aguas abiertas, al celebrarse justo antes de la final del circuito.