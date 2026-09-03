Ferrol reúne a 14 tenistas en el XXVI Open de tenis en silla de ruedas Cidade de Ferrol

Imagen de la pasada edición del Open de Tenis en Silla de Ruedas Cidade de Ferrol FGTenis

Ferrol vuelve a convertirse esta semana en punto de encuentro para el tenis en silla de ruedas. La ciudad acoge desde este jueves y hasta el próximo domingo 6 de septiembre la XXVI edición del Open de Tenis en Silla de Ruedas Cidade de Ferrol, una cita que reunirá a 14 deportistas procedentes de diferentes puntos de España.

La competición tendrá como escenario las instalaciones del Tenis Casino Ferrolano y está organizada por el Club ADM Ferrol, con el patrocinio del Concello de Ferrol. El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, destacó la celebración de un torneo que alcanza ya las 26 ediciones consecutivas y que se ha convertido en uno de los más veteranos del circuito nacional de esta modalidad.

Participantes de seis comunidades

En esta ocasión, la organización contará con jugadores procedentes de Galicia, Asturias, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Madrid. Los 14 participantes competirán en un cuadro individual con capacidad para 16 tenistas, además de disputar la modalidad de dobles.

Entre los nombres destacados se encuentra Jorge Iglesias, de Madrid y actual número 5 del ranking español. También estará Juanjo Rodríguez, situado en el octavo puesto de la clasificación nacional. El nivel del torneo se completa con la presencia de jugadores que ocupan actualmente los puestos 9, 11 y 13 del ranking federativo.

Álvaro Illobre, representación local

Ferrol también tendrá representación en la pista de la mano de Álvaro Illobre. El tenista local afrontará esta edición fuera del grupo de cabezas de serie, por lo que tendrá que comenzar su participación desde la primera ronda.

Illobre buscará avanzar en el cuadro y conseguir un buen resultado ante algunos de los jugadores mejor clasificados del país. El ferrolano llega además a la cita después de haber sumado esta temporada puntos para el ranking oficial en el torneo celebrado en Marbella.

El XXVI Open de Tenis en Silla de Ruedas Cidade de Ferrol se desarrollará durante cuatro jornadas y concluirá este domingo, consolidando un año más a la ciudad como una de las sedes habituales del circuito nacional.