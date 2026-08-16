Alberto Meira gana el RallyShow de As Pontes (A Coruña) tras imponerse a Manuel Senra en la final

Alberto Meira se ha proclamado ganador del RallyShow Deputación da Coruña, celebrado este domingo en el circuito de As Pontes (A Coruña). El piloto del Skoda Fabia R5 se impuso en la gran final a Manuel Senra, que terminó en la segunda posición, en una jornada marcada por la igualdad entre los principales favoritos.

Meira llegó a la final después de superar sus diferentes eliminatorias y se encontró en la lucha definitiva con Senra, al volante de su Hyundai i20 Coupé WRC. El duelo entre ambos puso el broche a una competición disputada mediante eliminatorias directas en el trazado pontés.

El piloto del Skoda Fabia R5 ya había demostrado durante la tarde que estaba entre los grandes candidatos al triunfo. En su enfrentamiento con L. Bermúdez consiguió uno de los mejores tiempos de la jornada, con un 1:32.387, mientras que su rival marcó 1:35.831.

La clasificación general sitúa a Jorge Pérez, con su Porsche 992 GT3, en la tercera posición, con un registro oficial de 1:32.363, aunque el desarrollo de los playoffs es el que determina el vencedor del RallyShow. Por detrás aparecen Meira y Senra, con 1:32.696 y 1:33.257, respectivamente, en la tabla de tiempos generales.

Senra también tuvo que superar un duro camino hasta la final. El piloto del Hyundai i20 Coupé WRC dejó atrás a Yago Rodríguez, al que aventajó en 1,105 segundos en uno de sus enfrentamientos, antes de continuar avanzando en el cuadro.

La igualdad fue una de las constantes de la tarde. Diego Varela y J. Álvarez, por ejemplo, protagonizaron uno de los cruces más ajustados, separados por apenas 142 milésimas en una de sus mangas. Varela compitió con un Ford Fiesta Rally2 y Álvarez con un Porsche 991 GT3.

El RallyShow también dejó una buena actuación del piloto local Iago Gabeiras, que estrenaba su Hyundai i20 N Rally2. Terminó séptimo en la clasificación general, con un tiempo oficial de 1:35.559.

Con esta victoria, Alberto Meira toma el relevo de Víctor Senra, vencedor de la primera edición del RallyShow disputada el año pasado en As Pontes. Aquella prueba reunió a más de 4.000 aficionados y tuvo como ganador al piloto del Hyundai i20 Coupé WRC.

La segunda edición ha contado además con un cartel internacional de lujo, con la presencia de Stig Blomqvist, Miki Biasion, Petter Solberg y Luis Moya, cuatro campeones del mundo que protagonizaron diferentes exhibiciones durante el fin de semana.

La jornada pone así el broche a una nueva edición de una cita que busca consolidarse como uno de los grandes eventos del automovilismo en Galicia y que volverá a reunir en As Pontes competición, espectáculo y algunas de las grandes figuras de la historia de los rallyes.