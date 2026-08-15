As Pontes (A Coruña) reúne a cuatro campeones del mundo en un Rallyshow lleno de espectáculo

El Circuito das Pontes ya está preparado para acoger este domingo una de las grandes citas del calendario automovilístico gallego. El 2º Rallyshow Deputación da Coruña reunirá a pilotos y vehículos de diferentes disciplinas en una jornada que tendrá como grandes protagonistas a cuatro campeones del mundo: Stig Blomqvist, Miki Biasion, Petter Solberg y Luis Moya.

Las cuatro leyendas del automovilismo han tomado contacto este sábado con el trazado pontés, realizando varias vueltas de reconocimiento para comprobar sus condiciones antes de la competición. La visita ha generado una gran expectación entre los aficionados, muchos de los cuales han podido acercarse a los pilotos, conseguir autógrafos y hacerse fotografías con ellos.

La jornada también ha dejado espectáculo sobre el propio circuito. El presidente de la Deputación da Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, se subió a un coche junto a Petter Solberg y ambos realizaron varias maniobras controladas ante las gradas, entre ellas varios trompos espectaculares que provocaron los aplausos y las ovaciones de los aficionados.

Diez títulos mundiales en As Pontes

Durante la presentación oficial, Luis Moya quiso poner en valor la dimensión de los cuatro invitados y recordó que, aunque se habla de cuatro campeones del mundo, su palmarés conjunto alcanza los diez títulos mundiales.

"En realidad hay diez campeonatos del mundo. Blomqvist ganó un campeonato del mundo, Miki Biasion dos y Petter tres. Yo gané dos con Carlos, pero Petter ganó tres", explicó el excopiloto gallego.

Moya también recordó que el noruego tiene un palmarés especialmente amplio, al haber sido campeón del mundo de rally y posteriormente campeón del mundo de rallycross en dos ocasiones.

El que fuera copiloto de Carlos Sainz quiso agradecer además la respuesta del público y poner el foco en los más jóvenes. "Agradecer a toda la gente que está aquí, en particular a los más jóvenes, que ellos son el futuro de nuestro deporte", señaló.

Para Moya, la presencia de estas cuatro figuras permite además recorrer diferentes épocas de la historia de los rallys. "Representan a las grandes marcas, una referencia del automóvil mundial, a Toyota, a Audi y a Subaru", destacó.

Biasion se anima con el español

Uno de los momentos más llamativos de la presentación llegó de la mano de Miki Biasion, que decidió dirigirse al público en español. El italiano, doble campeón mundial, aseguró sentirse impresionado por la acogida. "Voy a intentar hablar español porque es la primera vez aquí", comenzó. "Es un lugar fantástico. La afición de la gente por los rallys es increíble".

Biasion recordó la enorme popularidad que tenían los rallys durante las décadas de los 80 y 90 y cómo aquellos pilotos siguen formando parte de la memoria de los aficionados.

"Mucha gente dice 'yo fui en Pogoa, yo fui en Cabeceras, en Arcos'. Toda la gente se recuerda de Stig, de Petter, porque hacer un poquito la historia también del rally profesional", explicó.

El italiano considera que el Rallyshow no solo sirve para disfrutar del automovilismo, sino también para dar a conocer el territorio. "Estas competiciones son muy importantes también por la promoción del territorio", afirmó.

Biasion explicó incluso que la celebración del evento ha despertado interés fuera de Galicia. "En Italia mucha gente me preguntó cómo era, en A Coruña, hacer esta manifestación", contó.

El expiloto también puso en valor el papel de las redes sociales para ampliar el alcance de la cita. "Con Instagram, con Facebook, toda la gente conoce lo que vamos con nosotros", señaló.

Una afición que sorprende a los campeones

Stig Blomqvist también agradeció la invitación y destacó la oportunidad de regresar a una zona en la que existe una fuerte cultura del automovilismo. El sueco, campeón del mundo de rally en 1984, se mostró dispuesto a disfrutar de la jornada junto al resto de invitados.

En el caso de Petter Solberg, su participación ha tenido además una vertiente especialmente espectacular. El noruego no se limitó a las vueltas de reconocimiento y fue uno de los protagonistas de la exhibición que permitió a los aficionados disfrutar de sus habilidades al volante.

La presencia de los cuatro campeones ha permitido además que los aficionados pudieran acercarse a ellos en un ambiente mucho más próximo al habitual en una competición. Las firmas de autógrafos y las fotografías se sucedieron durante la jornada, con numerosos seguidores aprovechando la oportunidad de llevarse un recuerdo de las estrellas del Rallyshow.

Un domingo completo de competición

El programa del domingo arrancará a las 08:00 horas, con la apertura de puertas para los equipos. A las 09:00 horas se abrirán las puertas al público y a las 10:00 horas tendrá lugar el briefing y la foto de familia.

A las 10:30 horas comenzarán los entrenamientos libres, mientras que la manga clasificatoria está prevista para las 12:00 horas. A continuación, a las 13:00 horas, llegará la repesca.

Entre las 13:30 y las 15:00 horas habrá un descanso que incluirá firma de autógrafos y exhibiciones, antes de que se reanude la competición.

Los octavos de final comenzarán a las 15:00 horas y los cuartos de final a las 16:00 horas. Las semifinales están programadas para las 17:00 horas y a las 17:30 llegará la lucha por el tercer y cuarto puesto.

La gran final será a las 17:45 horas, seguida de la entrega de trofeos a las 18:00 horas. El programa continuará a las 18:30 horas con una nueva manga de exhibición y concluirá a las 19:00 horas con una actuación musical y la clausura de la Festa do Motor.

Así, As Pontes vivirá este domingo una jornada de más de diez horas de actividad en el circuito, con competición, exhibiciones y la oportunidad de ver sobre el mismo trazado a cuatro pilotos que forman parte de la historia del automovilismo mundial.