As Pontes (A Coruña) se convierte este fin de semana en capital del motor con cuatro campeones del mundo

As Pontes, en A Coruña, se convertirá este fin de semana en punto de encuentro para los aficionados al mundo del motor con la segunda edición de la Festa do Motor da Deputación da Coruña. La programación se extenderá durante el sábado 15 y el domingo 16 de agosto y tendrá como gran protagonista al Rallyshow del domingo, aunque las actividades comenzarán ya el sábado por la mañana.

La cita reunirá además a cuatro campeones del mundo de rallyes: Stig Blomqvist, Miki Biasion, Petter Solberg y el coruñés Luis Moya. Las cuatro figuras representan distintas generaciones de la historia de los rallyes y estarán acompañadas durante el fin de semana por pilotos nacionales e internacionales.

Blomqvist fue campeón del mundo en 1984 con el Audi Quattro; Biasion conquistó dos títulos, en 1988 y 1989, con Lancia; Solberg se proclamó campeón del mundo en 2003 con Subaru y también fue campeón mundial de rallycross; mientras que Luis Moya logró dos títulos mundiales como copiloto de Carlos Sainz, en 1990 y 1992.

Un sábado con exhibiciones y pilotos

La programación arrancará el sábado 15 de agosto a las 10:00 horas, con la recepción oficial de los pilotos en el circuito de As Pontes. Media hora después, a las 10:30 horas, los campeones del mundo y los pilotos profesionales realizarán varias vueltas de exhibición y reconocimiento del trazado con sus vehículos de competición.

A las 12:00 horas tendrá lugar en el propio circuito la presentación oficial del Rallyshow, mientras que a partir de las 13:00 horas se desarrollará la experiencia TRS de pilotaje deportivo. Aficionados seleccionados podrán completar vueltas al circuito a bordo de un Renault Clio RSR Rally2 acompañados por un instructor profesional.

La jornada continuará a las 16:30 horas con los entrenamientos libres de los pilotos que competirán el domingo.

Una Fan Zone para acercarse a las leyendas

Uno de los atractivos de la Festa do Motor será la Fan Zone, concebida como un espacio de encuentro entre el público y las grandes figuras de los rallyes. Los aficionados tendrán la oportunidad de conocer a los campeones, conseguir autógrafos y fotografiarse con ellos.

El espacio contará también con un photocall oficial, exposición de vehículos, merchandising y un globo aerostático que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, permitirá contemplar As Pontes desde el aire.

La organización mantendrá además durante los dos días una zona de restauración con churrasco, pulpo y bocadillos, con el objetivo de que los asistentes puedan permanecer en las instalaciones durante toda la jornada.

El Rallyshow, gran cita del domingo

El domingo 16 de agosto llegará el plato fuerte con la segunda edición del Rallyshow Deputación da Coruña. Las instalaciones abrirán al público a las 9:00 horas y la competición se combinará durante el día con exhibiciones de Carcross, Drift y otras disciplinas del motor.

La mañana estará dedicada a los entrenamientos libres y la manga clasificatoria. Ya por la tarde se disputarán los octavos y cuartos de final, las semifinales, la lucha por el tercer y cuarto puesto y la gran final, prevista para las 17:45 horas.

La entrega de trofeos será a las 18:00 horas y media hora después se celebrará una última manga de exhibición con los pilotos invitados.

La programación se completará con una exposición de vehículos históricos, clásicos, deportivos y de competición, además de dos simuladores profesionales de rally.

También habrá propuestas para las familias, con un circuito de educación viaria con karts a pedales para los más pequeños, un recorrido señalizado y actividades relacionadas con la seguridad viaria y la movilidad responsable.

Sés pondrá música al cierre

La Festa do Motor terminará con música. Sés ofrecerá un concierto a las 19:00 horas del domingo, poniendo el broche final a dos jornadas que combinarán competición, exhibiciones, gastronomía y actividades para todos los públicos.

El presidente de la Deputación da Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, destacó que el objetivo es que la Festa do Motor sea "una experiencia para todo el fin de semana", con actividad desde el sábado y el Rallyshow como gran espectáculo del domingo.

Formoso también puso en valor la presencia de cuatro campeones del mundo de rallyes y la posibilidad de que los aficionados puedan acercarse a ellos: "Queremos que la Festa do Motor sea una cita espectacular en la pista, pero también una experiencia próxima y abierta a todos los públicos".