El coruñés de 16 años Mauro Seguín se proclama campeón de Europa sub-18 de 400 metros vallas

El atleta coruñés Mauro Seguín se ha proclamado este domingo campeón de Europa sub-18 de 400 metros vallas tras imponerse en la final del Europeo de Rieti (Italia), donde España firmó la mejor actuación de su historia en esta categoría con 15 medallas, cuatro de ellas de oro, y 24 puestos de finalista.

Seguín, de 16 años, llegaba al campeonato como líder europeo del año, y aseguraba que su objetivo era “defender ese liderato”.

El coruñés cumplió con creces las expectativas al cruzar la meta en 50.62 segundos, logrando además un histórico doblete para España junto a Tristán Luño, que fue plata con 50.65, la mejor marca personal de su carrera.

El triunfo del atleta coruñés supone además la primera medalla de oro europea para España en los 400 metros vallas sub-18, en una prueba en la que la delegación nacional firmó un doblete inédito.

Cuatro oros y un campeonato histórico para España

Además del oro de Seguín, España logró otros tres títulos continentales gracias a Mariona Armero, campeona en los 200 metros; Pablo Vázquez, vencedor en los 2.000 metros obstáculos; y el relevo masculino medley, que también subió a lo más alto del podio.

A ellos se sumaron cinco medallas de plata, entre ellas la conseguida por Tristán Luño en los 400 metros vallas y la de Francisco de las Heras en los 100 metros lisos, prueba en la que además batió dos veces el récord de España sub-18 durante la misma jornada. También logró la plata Sergio Redondo en los 800 metros, mientras que el resto del medallero español se completó con seis bronces en distintas disciplinas.

Con este resultado, Mauro Seguín culmina una temporada extraordinaria en la que ya se había proclamado campeón de España sub-18 y llegaba al Europeo como líder continental del año. El oro en Rieti confirma al joven coruñés como una de las grandes promesas del atletismo español.