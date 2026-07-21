La alcaldesa de A Coruña recibe al primer árbitro que participa en un Mundial de fútbol

El Ayuntamiento de A Coruña ha recibido este martes en el Palacio Municipal de María Pita a Diego Sánchez Rojo, convertido este verano en el primer árbitro coruñés y gallego en formar parte de un Mundial de fútbol.

La alcaldesa, Inés Rey, reconoció con este acto la trayectoria del asistente tras su participación en la cita internacional disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Estuvo acompañada del concejal de Deportes, Manuel Vázquez, así como del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el coruñés Roberto Vázquez Alvite, junto al delegado del CTA en A Coruña, Javier González Arevalo.

Sánchez Rojo debutó en la competición mundialista en el encuentro de la fase de grupos que enfrentó a Brasil y Haití, un nuevo hito en la carrera del colegiado, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los asistentes habituales tanto en competiciones europeas de clubes como en partidos de selecciones nacionales.

Durante la recepción, la primera edil herculina destacó el orgullo que supone para la ciudad contar con un representante en un escenario deportivo de la magnitud de un Mundial. La regidora subrayó que la presencia de un coruñés en este tipo de competiciones internacionales contribuye a proyectar el nombre de A Coruña y puso en valor el papel que desempeñan los equipos arbitrales para garantizar el respeto a las normas y el juego limpio.

La alcaldesa también señaló que la trayectoria de Sánchez Rojo demuestra que el deporte ofrece referentes más allá de los futbolistas y defendió que el arbitraje también transmite valores como el esfuerzo, la responsabilidad y la imparcialidad.

El colegiado coruñés desarrolla desde hace años su labor en la Primera División española, categoría a la que llegó tras su paso por Segunda, y compagina esa actividad con designaciones internacionales en torneos de clubes y compromisos entre selecciones, un recorrido que culminó este verano con su estreno en una Copa del Mundo.