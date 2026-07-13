El club de fútbol centenario de Santiago que crece con una sección femenina: "Abrimos camino"

Casi 100 años con el fútbol por bandera. El Racing San Lorenzo nació en 1928 ya con su característico color rojo en la camiseta y los pantalones negros. El club decano de Santiago de Compostela ha ido pasando por diferentes fases a lo largo de todo este tiempo y la próxima temporada sumará un nuevo hito: contará con sección femenina por primera vez en su historia.

De la inquietud en las agrupaciones estudiantiles a la pasión popular, el fútbol cobró especial sentido para los vecinos del barrio de San Lorenzo con el nacimiento del equipo, que sería años después el primero en representar a Santiago de Compostela en una competición nacional oficial.

Vicente Alló sería el encargado de diseñar el escudo que los jugadores defienden cada fin de semana en el terreno de juego, que el club dejó de pisar durante una época oscura entre finales de los 80 y principios de los 90. Un periodo que se rompió en 1994 en el Bar de Paulino, que se convertiría en el primer presidente del club tras su reinscripción en la liga de Modestos

Manuel Alló, Alberto Valiño, César Mata e Juan José Iglesias son algunos de los nombres imprescindibles en la transformación del fútbol de la calle en un proyecto de vida para el barrio. Manuel Alló, Kuky y Marcos "Collón" pasarían por la presidencia hasta 2010, cuando el histórico goleador del equipo, José Luis Moure Otero, se puso al frente.

Comenzaba de esta forma una de las revoluciones más importantes del equipo compostelano: la creación de la base. El club comenzó con un modesto benjamín y un alevín que fueron la semilla de un crecimiento imparable, con la formación de los niños y niñas en el centro.

Entrega del Trofeo Rector de la Universidad al Racing San Lorenzo tras ganar el torneo en las temporadas 51-52 y 52-53. Racing San Lorenzo

El bar de Paulino y el grupo de amigos que disfrutaban jugando al fútbol daban lugar así a dos equipos por categoría en la base, un juvenil y dos equipos senior. El Racing San Lorenzo asentaba su proyecto con una fuerte comunidad en la que destacan nombres como el de Maiki, que comenzó entrenando a los jugadores como alevines en 2012 y hoy los sigue dirigiendo en el primer equipo.

Los últimos años han sido exitosos para el club. El Racing San Lorenzo ha acumulado dos ascensos consecutivos y disputará la próxima temporada en la Primera Futgal. Lo hace con la mirada puesta en los jóvenes que llegan pisando fuerte desde su base, pero también en las futbolistas: este año creará la sección femenina para que las talentosas jugadoras del club puedan quedarse en casa.

Un equipo de ciudad

El Racing San Lorenzo suma actualmente 240 jugadores y jugadoras, a los que habría que sumar los equipos técnicos. Una base formada por 15 equipos que cubren todas las categorías: desde los más pequeños (un biberón, dos prebenjamines, dos benjamines y dos alevines) hasta la base competitiva (dos infantiles, dos cadetes y un juvenil), a los que se añaden dos equipos sénior masculino y el recién creado femenino.

Una forma de que los deportistas puedan formarse desde pequeños en el equipo e ir escalando en casa. "O Sénior A masculino reafírmase hoxe en día como o segundo club da cidade por detrás da SD Compostela, competindo con orgullo na Primeira Futgal", señala el directivo del Racing San Lorenzo, Pablo Moure, hijo del actual presidente del club.

"A creación do equipo feminino responde a unha realidade de crecemento natural do club. A medida que os nenos e nenas avanzan de categoría, as necesidades cambian. A directiva viu prioritario abrir un camiño para que puidesen seguir xogando sen ter que abandonar o club ao chegar á idade sénior" Pablo Moure, capitán del primer equipo y directivo del Racing San Lorenzo

"A creación do equipo feminino responde a unha realidade de crecemento natural do club. A medida que os nenos e nenas avanzan de categoría, as necesidades cambian. A directiva viu prioritario abrir un camiño para que puidesen seguir xogando sen ter que abandonar o club ao chegar á idade sénior", añade el también jugador.

Pablo Moure explica que las categorías de base se mantiene por si solas, mientras que para el senior cuentan con patrocinios y el trabajo que realizan todo el año: las rifas, la cantina o el Campus de Nadal que recuperan este 2026 tras seis años paralizado, ya que las subvenciones suponen solo el 8% de presupuesto del club.

"O primeiro equipo ten que ir por sí solo, ao igual que as categorías inferiores e o sénior femenino. É certo que as xogadoras van a pagar unha cota porque hai que pagar equipacións, arbitraxe... Moitas cousas que non se ven. Pero a partires de segundo ano, a idea é que non teñan que pagar tanta cota ou, se é posible, ningunha", explica el directivo del club.

Los jugadores y las jugadoras de base entrenan en un campo de fútbol del Campus Sur de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), mientras que el sénior masculino lo hace en las instalaciones de Santa Isabel, donde disputa sus partidos. La duda ahora está en el lugar en el que podrán entrenar las futbolistas.

"En Santiago non temos campos suficientes de adestramento e por moito que queiras medrar é moi difícil. Hai moitos equipos que adestramos unha hora, como o xuvenil que solo vai os venres", lamenta Pablo Moure, que añade que esta situación se extiende a todos los equipos.

Los clubes solicitan a principios de temporada las instalaciones para poder organizarse el resto del año, y es complicado que todos dispongan del tiempo que necesitan teniendo en cuenta que las licencias han aumentado, mientras que los campos se han reducido con dos menos. Así, los equipos compostelanos piden, al menos, disponer de un campo de fútbol más.

El futuro equipo femenino

El equipo compostelano ya ha lanzado la campaña para crear la sección femenina, que ha tenido un gran éxito. Son varias las jugadoras que se han puesto en contacto con la directiva para formar parte de un grupo en el que habrá entre 20 y 22 deportistas.

"Moitas delas van ser xogadoras que estiveron no San Lorenzo cando eran cativas, outras que promocionarán o ano seguinte para o sénior. Hai moitas que queren volver porque hai cinco ou 10 años que xogaron no Racing e agora que abrimos a sección queren volver para xogar coas amigas", concreta Pablo Moure.

Las jóvenes de Santiago pueden entrenar y disputar partidos con este equipo hasta cadete, con 13 o 14 años, y después muchas de ellas continúan su carrera en las secciones femeninas del Victoria o del Calo. Ahora, con la creación del equipo femenino en el Racing San Lorenzo, las futbolistas tendrán la oportunidad de quedarse en casa.

"Eu son o fillo do presidente e viñen para aquí hai tres anos porque fun pai e deixei Preferente. Era un equipo de amigos e ao final conseguimos ascender dous anos seguidos. Competimos e intentamos mellorar cada día. Xogar no senior é unha ilusión tremenda, é o equipo no que xogaba meu pai hai 30 anos porque el veu para o San Lorenzo cando nacín" Pablo Moure, capitán del primer equipo y directivo del Racing San Lorenzo

Las deportistas comenzarán la pretemporada en agosto y comenzarán a competir en la última liga, Tercera, en septiembre. "Temos moitas ganas", señala el directivo, que explica que están apostando por jugadoras "que veñen con fame" y que van a competir con garra y ganas de asentar el proyecto.

El Racing San Lorenzo irá anunciando a lo largo de las próximas semanas los movimientos en sus equipos Sénior masculino, así como quiénes serán todos los nombres que conformarán el femenino. Un nuevo paso para este club centenario que está creciendo y que ya empieza a pensar en cómo celebrar la ilusionante fecha del 2028.

El fútbol como factor social

"Eu son o fillo do presidente e viñen para aquí hai tres anos porque fun pai e deixei Preferente. Era un equipo de amigos e ao final conseguimos ascender dous anos seguidos. Competimos e intentamos mellorar cada día. Xogar no senior é unha ilusión tremenda, é o equipo no que xogaba meu pai hai 30 anos porque el veu para o San Lorenzo cando nacín", explica Pablo Moure.

El joven admira el trabajo que ha realizado su padre al frente del club, que ha crecido considerablemente en los últimos años. Ambos se afanan a diario junto al resto de los miembros de la directiva, jugadores, cuerpo técnico, familias y vecinos para que el club vaya hacia arriba.

"Seguir medrando e que os rapaces teñan ferramentas para seguir medrando. O máis importante é a base, que esos rapaces reciban unha educación deportiva boa, que se nutran e que nun futuro estean agradecidos tanto eles como os pais de ter podido formar parte deste clube e de medrar con nós", añade el jugador.

Pablo Moure destaca, además, el gran valor social que tiene el fútbol: "Formas parte dun grupo. Socialmente é moi bo para os nenos, axuda a integrarse, a facer equipo, a pelexar por una meta todos xuntos". Este deporte ayuda también a que los más pequeños aprendan la importancia de esforzarse y trabajar día a día para conseguir sus objetivos, algo en lo que el Racing San Lorenzo es un gran ejemplo.