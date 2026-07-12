La mexicana Nirvana Hank firma un pleno en el CSI A Coruña con dos victorias en la última jornada

La última jornada del CSI A Coruña comenzó con un nombre propio en el Centro Hípico Casas Novas: Nirvana Hank Amaya. La amazona mexicana fue la gran protagonista de la sesión matinal al imponerse en las dos pruebas del CSI1* disputadas este domingo y cerrar el concurso con un balance de tres victorias.

Su primera alegría llegó en el Trofeo ClipMyHorse.TV, una prueba al cronómetro en la que volvió a demostrar su velocidad y precisión junto a Manna Hacal. La joven amazona, que reside en Estados Unidos y entrena bajo la dirección del español Gonzalo Busca, superó al vallisoletano Manuel Pérez Morillo, segundo con Uleandro vd Slypshoek, un caballo de tan solo seis años, y al asturiano Miguel Álvarez-Buylla, que terminó tercero montando a Roxanne V.

Poco después, Hank Amaya volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar el Gran Premio DHL-Trofeo Champagne Malard, la prueba más importante del CSI1*.

Victoria en el Gran Premio DHL

El Gran Premio reunió a 21 binomios, aunque únicamente cuatro consiguieron completar sin penalización el recorrido diseñado con obstáculos de 1,40 metros.

En el desempate, la amazona mexicana volvió a firmar un recorrido impecable con Iztaccihuatl Hacal, deteniendo el cronómetro en 36,98 segundos, un tiempo que ningún rival logró superar.

El español Marcos Díaz Rodríguez fue quien más cerca estuvo de arrebatarle la victoria. Junto a Deus de Tus, completó también un recorrido sin faltas, aunque su registro de 38,88 segundos le dejó en la segunda posición.

Los otros dos participantes que alcanzaron el desempate no pudieron mantener el cero. Gonzalo Busca, con Ouija, y Lucía Fernández Hidalgo, montando a Kings Queen JT Z, cometieron derribos en su intento de rebajar el tiempo de la vencedora. El quinto puesto fue para el jinete júnior asturiano Daniel Ocaña, con Dancing de L'Enclos, que firmó el mejor tiempo entre los binomios que penalizaron en el recorrido inicial.

La entrega de premios contó con la participación de Miriam Gagna, CEO de DHL Express España, que entregó el trofeo a Nirvana Hank Amaya. Además, Enrique Mateo Ortuño, CEO de Mateo Wines, hizo entrega del Trofeo Champagne Malard a Marcos Díaz Rodríguez, distinguido como el mejor jinete español del Gran Premio.

Tras la conclusión de las pruebas del CSI1*, el protagonismo pasó al CSI4*, que cerrará el concurso con la disputa del Trofeo Prosegur Security y del Gran Premio Casas Novas-Trofeo Marqués de Riscal, la prueba reina del fin de semana, con obstáculos de 1,60 metros.