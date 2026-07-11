Juan Cruz Caropi, de A Coruña a ser una estrella de fútbol sala en Italia: "Me gustaría volver a jugar en algún equipo español

El fútbol sala coruñés cuenta con otro nombre propio que triunfa lejos de casa. Se trata de Juan Cruz Caropi, nacido en Argentina y criado en A Coruña, donde comenzó una carrera deportiva que le ha llevado a convertirse en uno de los jugadores más destacados de las categorías nacionales italianas. Después de siete temporadas en el país transalpino, el ala acumula ascensos, campeonatos, premios individuales y cerca de dos centenares de goles.

Su relación con el deporte comenzó desde muy pequeño. Compaginó durante años el fútbol y el fútbol sala, jugando al primero en el Orillamar y al segundo en el Club del Mar. Sin embargo, con apenas 15 años tomó una decisión que marcaría su futuro.

"Llevo jugando toda la vida a fútbol. Empecé jugando a fútbol en el Orillamar y a fútbol sala en el Club del Mar. Con 15 años decidí dejar el fútbol 11 atrás y dedicarme únicamente al fútbol sala porque veía que era el camino que realmente quería seguir", explica en conversación con Quincemil.

Ese mismo año debutó en Tercera División, un paso muy precoz que le abrió las puertas de la selección gallega sub-18, con la que conquistó el campeonato autonómico. Más tarde también fue convocado con la preselección gallega sub-19 y tuvo la oportunidad de entrenarse con O Parrulo Ferrol durante la temporada en la que el conjunto ferrolano logró el ascenso a Primera División.

"Fue una experiencia muy importante porque pude entrenar con jugadores de un nivel muy alto y aprender muchísimo. Aquello me confirmó que quería seguir creciendo en este deporte", recuerda.

Posteriormente fichó por O Esteo, de As Pontes, en Segunda División B. A mitad de aquella temporada puso rumbo a Zamora, donde consiguió proclamarse campeón de la categoría. Sin saberlo, estaba a punto de recibir la oportunidad que cambiaría su carrera.

Una prueba que cambió su vida

El salto a Italia llegó casi por casualidad. Un representante se puso en contacto con él mientras jugaba en Zamora y le planteó realizar una prueba en un equipo italiano.

"Me llamó un representante y me comentó que existía la posibilidad de hacer una prueba en Italia. Le dije que sí sin pensarlo demasiado. Estuve allí una semana, gusté al Sporting Venafro y me ofrecieron un contrato. A partir de ahí empezó toda esta aventura", relata.

En 2019 fichó por el Sporting Venafro, de la Serie B italiana. Durante sus dos primeras temporadas, el equipo terminó tercero en la clasificación y consiguió clasificarse para las finales de la Copa Italia, aunque la pandemia impidió que se disputaran. En ese periodo anotó 21 y 8 goles y fue elegido jugador revelación de la Serie B.

"Fue un año muy especial. Todo estaba saliendo muy bien, tanto a nivel colectivo como individual, pero llegó el Covid y se canceló el final de la competición. Aun así, recibir el premio al jugador revelación fue un reconocimiento muy bonito", afirma.

Su siguiente destino fue el Torremaggiore, también en Serie B. Allí volvió a firmar una gran campaña con 29 goles, finalizando segundo en la liga y quedándose a un paso del ascenso.

Ascensos, títulos y premios individuales

El crecimiento de Caropi continuó en el Audace Monopoli. En la temporada 2022/23 consiguió el ascenso a la Serie A2, marcó 28 goles y fue incluido en el quinteto ideal de la competición. Al año siguiente permaneció en el club y volvió a completar una temporada sobresaliente, terminando tercero en la liga y alcanzando las semifinales del playoff de ascenso.

"Siempre intento que el trabajo colectivo esté por delante. Los premios individuales son una consecuencia del rendimiento del equipo y del trabajo diario", asegura.

Al finalizar aquella campaña fue distinguido como mejor ala de toda la Serie A2, uno de los mayores reconocimientos individuales de su trayectoria.

En la temporada 2024/25 fichó por el Mola di Bari, en Serie C, donde protagonizó un curso espectacular. Fue campeón de liga, máximo goleador con 48 tantos y elegido mejor jugador del campeonato.

"Fue probablemente mi mejor temporada en cuanto a números. Conseguimos el objetivo del ascenso y además pude ayudar al equipo siendo el máximo goleador. Son temporadas que siempre recordaré", señala.

Su último reto ha sido el Messina Futsal, en la Serie A2, donde volvió a levantar un campeonato liguero, disputó la final de la Copa Italia, terminó como segundo máximo goleador de la competición con 29 goles y fue incluido nuevamente en el quinteto ideal de la temporada.

"Italia ya es mi segunda casa"

Después de tantos años lejos de A Coruña, el jugador asegura sentirse plenamente integrado en el país. "Me adapté muy bien al idioma, a las costumbres y a la forma de vivir. Este va a ser ya mi octavo año aquí y la verdad es que Italia ya es como mi segunda casa", explica.

Durante este tiempo ha residido en distintas regiones del país, desde la zona de Nápoles hasta la costa de Bari, pasando por su actual residencia en Sicilia. "He tenido la suerte de vivir en sitios muy diferentes. Cambiar de ciudad también me ha permitido conocer gran parte de Italia y eso es una experiencia que me llevo para toda la vida", dice.

No obstante, reconoce que la distancia con A Coruña sigue siendo el mayor sacrificio: "Lo más complicado es estar lejos de la familia, de mi novia y de mis amigos. Son muchos kilómetros, pero por suerte suelen venir bastante a menudo a visitarme y eso hace que todo sea mucho más fácil de llevar."

El deseo de volver y un proyecto para ayudar a otros deportistas

Aunque su presente continúa ligado al fútbol sala italiano, Caropi no esconde que le gustaría regresar algún día a España. "Me gustaría volver a jugar en algún equipo español. Es una idea que siempre tengo en la cabeza y ojalá pueda hacerse realidad en el futuro", confiesa.

Ese regreso no solo estaría ligado al deporte profesional. El coruñés también tiene claro cuál quiere que sea su siguiente paso cuando termine su carrera: "Tengo en mente montar un gimnasio especializado en el desarrollo de deportistas. Me gustaría trabajar tanto la preparación física como, sobre todo, la tecnificación. Quiero ayudar a los jóvenes que sueñan con llegar al máximo nivel y también a quienes ya están compitiendo para que puedan seguir mejorando".