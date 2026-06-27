La SD Compostela estrena director deportivo en 2ª RFEF: el club santiagués ficha a Borja Yebra

La SD Compostela ha anunciado el nombramiento de Borja Yebra González como nuevo director deportivo de la entidad. El chantadino, de 42 años, será el encargado de liderar la planificación deportiva del club en una nueva etapa marcada por la competición en Segunda Federación, aportando su conocimiento del fútbol gallego y de la categoría.

Yebra llega al Compos tras desempeñar durante los últimos siete años el cargo de delegado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en Galicia, una labor que ahora deja para afrontar un nuevo desafío desde la gestión deportiva de un club.

Antes de iniciar esta etapa en los despachos, desarrolló una extensa carrera como futbolista profesional, en la que acumuló más de 400 encuentros oficiales y 15 temporadas en la antigua Segunda División B. A lo largo de su trayectoria defendió las camisetas del CD Ourense, Universidad de Las Palmas, Atlético Ciudad, Guadalajara, Marbella, Boiro y Coruxo.

Con este nombramiento, la SD Compostela busca reforzar su estructura deportiva y consolidar un proyecto con aspiraciones de crecimiento, confiando en la experiencia y el conocimiento de Yebra para construir un equipo competitivo de cara a las próximas temporadas.