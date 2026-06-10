Nace en Santiago el Torneo de fútbol Memorial Jesús Pampín en beneficio de la Fundación Andrea

El próximo 27 de junio se celebrará la primera edición de Torneo Solidario Jesús Pampín de fútbol 8 en las instalaciones deportivas de Santa Isabel y que aspira a convertirse en una cita de referencia en la ciudad, combinando deporte, convivencia y solidaridad.

Esta mañana, la presidenta de la Fundación Andrea, Charo Barca, junto con el líder del PP de Santiago, Borja Verea, presentaron la iniciativa que tiene como objetivo "unir a la sociedad compostelana" por una causa solidaria y demostrar que "la colaboración entre vecindario y representantes públicos" puede dar como resultado grandes proyectos. El torneo lleva el nombre de Jesús Pampín, una persona muy vinculada tanto al deporte como a la vida pública compostelana y a quien se pretende rendir homenaje y agradecer su contribución a lo largo de los años.

Durante la presentación, Verea destacó el papel del deporte como una herramienta de educación, integración y transmisión de valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación, pero también como una vía para ayudar a los demás.

En ese sentido, destacó que con esta primera edición espera que se convierta en un "punto de encuentro" para la solidaridad y la participación ciudadana. En palabras de Verea, el nombre de Jesús Pampín "quedará unido a un evento que representa los valores por los que siempre apostó: solidaridad, participación, generosidad y deporte".

Destacó que el verdadero protagonismo de la iniciativa recaía en la Fundación Andrea, entidad a la que se destinarán íntegramente los fondos recaudados durante la jornada. La organización desarrolla una importante labor de acompañamiento tanto a niños con enfermedades crónicas o de larga duración, como a sus familias.

El líder popular hizo un llamamiento a la participación de la ciudadanía, de los clubs deportivos, de las asociaciones y de "todas aquellas personas que deseen acercar su grano de arena". "Cada equipo inscrito, cada patrocinador, cada colaborador y cada persona que participe estará contribuyendo a hacer un poco más fácil la vida de muchas familias", afirmó.

Por su parte, Charo Barca agradeció la puesta en marcha de esta iniciativa y mostró su satisfacción de la entidad para poder formar parte de un proyecto que une deporte, salud e infancia, tres ámbitos que cualificó como "prioritarios".

La presidenta de la entidad incidió en que el deporte educa en valores y en hábitos saludables, especialmente entre la gente más joven, y animó a la participación de los centros educativos, a las personas mayores de 16 años, a las asociaciones deportivas y a la Universidad de Santiago, aprovechando unas fechas que consideró especialmente favorables para la celebración del torneo. En ese sentido, también reconoció que la organización de un evento de estas características no era "sencillo", debido a la configuración de los distintos partidos y cuadros de competición, pero se mostró encantada de colaborar en toda la parte organizativa para que esta primera edición sea un éxito.

Inscripciones

Los donativos para participar serán de cinco euros por participante, destinados íntegramente a la Fundación Andrea. Para anotarse se deberá escribir al número de WhatsApp 614 87 14 54, mientras que los donativos y la fila cero irán al código de Bizum 00908. El plazo de inscripción finaliza el miércoles 24 de junio.

Lo recaudado, según explicó Barca, revertirá directamente en las familias y menores a los que atiende la fundación a través de sus tres grandes ámbitos de actuación.

Una parte del trabajo de la entidad se centra en la "dulcificación" de los espacios pediátricos, tanto en el ámbito sanitario como, recientemente, en la colaboración con los juzgados. Además, la entidad cuenta con tres casas de acogida en Santiago en las que atiende a cerca de 250 familias al año.

"Todo esto, que supone un presupuesto muy importante para nosotros, se va a ver apoyado por este primer torneo" señaló la presidenta de la Fundación Andrea, quien aseguró que la entidad acoge la iniciativa "con todo el corazón" e invitó a la ciudadanía de Compostela a sumarse a una jornada "muy especial".