Estos son los ganadores del IV Torneo Nautalia Viajes celebrado en Golf Xaz, en Oleiros (A Coruña)

El campo de Golf Xaz acogió este fin de semana, entre el viernes 5 y el sábado 6 de junio, la celebración del IV Torneo Nautalia Viajes, una competición que reunió a numerosos jugadores en una nueva cita marcada por el buen ambiente y la igualdad en varias de las categorías disputadas.

Uno de los momentos destacados del torneo fue el premio al golpe más cercano en el hoyo 3, que recayó en José María Pérez Fafián, quien dejó la bola a tan solo 0,67 metros de la bandera, firmando la mejor aproximación de la competición.

En la quinta categoría, la victoria fue para Enrique Montero Bellido, que completó una sobresaliente actuación para imponerse con 47 puntos.

La competición femenina también estuvo muy reñida. En la categoría de damas, Paula Tenreiro Fernández se alzó con el triunfo gracias a sus 43 puntos, la misma puntuación que consiguió Marina González-Regueral Noguero, que finalizó en segunda posición tras aplicarse los criterios de desempate establecidos por la organización.

En la segunda categoría, la victoria fue para José Couceiro Couceiro, que sumó 48 puntos y logró aventajar por un solo punto a José Andrés Blanco Trillo, segundo clasificado con 47 puntos.

Por su parte, la primera categoría también se decidió por un estrecho margen. Ángel Blanco Carrera se proclamó campeón con 43 puntos, seguido de Santiago Franco Monteagudo, que concluyó el torneo con 42 puntos.

En la clasificación Scratch, que premia al mejor resultado absoluto de la competición, la ganadora fue Blanca Núñez Iglesias, que firmó una destacada tarjeta para alcanzar los 38 puntos y convertirse en la mejor jugadora del torneo bajo este criterio.