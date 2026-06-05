La Selección Española de Fútbol pone rumbo al Mundial desde Galicia con "mucha ilusión puesta"

Tras el empate de ayer (1-1) en Riazor contra la selección de Irak, la Selección Española de Fútbol puso rumbo al Mundial desde elaeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro. Pasadas las once de la mañana, jugadores y cuerpo técnico despegaron rumbo a Nashville y su llegada está prevista a las 13:30 hora local en el estado de Tennesse donde realizarán la conexión Nashville-Chattanooga para alojarse en el Embassy Suite By Hilton.

Bajo el lema "Despega un equipo. Vuela un país", la plantilla viaja en un AIRBUS A350-900 de Iberia con un diseño único para la temporada mundialista con el escudo y la cara de algunos jugadores.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, señalaba que era la primera vez que la selección se despide desde Galicia para viajar hasta América: "Galicia tiene mucha conexión con América. De aquí emigraron muchísimos miles de gallegos hacia ese continente y, por lo tanto, hacia allí también va la suerte de España".

De hecho, la de España no era la única selección que viajaba desde Santiago. Sus rivales de ayer, la selección de Irak, también pusieron rumbo a Estados Unidos desde el aeropuerto de Lavacolla, dos horas más tarde que los españoles. "Santiago se convierte en el epicentro de dos selecciones mundialistas que van a despegar hacia ese Mundial", mencionaba Louzán.

Aunque apuntó que España competirá "paso a paso", también indicaba su deseo de "esa oportunidad a la cual aspiramos, de poder traer un título de campeones del mundo para España". Con "muchas esperanzas" y "mucha ilusión puesta", Louzán comentó que la Selección intentará "no defraudar" a la vez que pedía dar "ese margen de confianza" para conseguir la segunda estrella en una Federación Española de Fútbol con síntomas "de confianza" y "estabilidad".

A su llegada, la Selección se medirá con Perú el próximo 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc, en el estado mexicano de Puebla. Será el último partido de los de Luis de la Fuente antes del inicio del Mundial que disputarán el primer partido de la fase de grupos contra Cabo Verde el lunes 15 de junio, a la 18:00 hora peninsular.

"Vamos para una zona de muchas lluvias en este momento con temperaturas agradables, pero sí que hay que tener en cuenta esta situación", explicaba Louzán sobre la situación meteorológica del continente. Sin embargo, como comentó el presidente de la Federación, España "es un país plural en ese sentido" por lo que "seguro que nos vamos a adaptar muy bien".