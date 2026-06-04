La Selección Española de Fútbol volará a Nashville desde Santiago este viernes rumbo al Mundial

La Selección Española de Fútbol juega este jueves en A Coruña el último amistoso antes de la cita del verano: el Mundial 2026. El conjunto nacional se enfrenta desde las 21:00 horas a Irak en un encuentro que promete hacer vibrar el Estadio de Riazor cuatro días después de la celebración del Dépor a Primera División.

Los jugadores y el equipo técnico, sin embargo, no tendrán mucho tiempo para disfrutar de la ciudad. Está previsto que lleguen este 4 de junio al aeropuerto de Alvedro, en Culleredo, sobre las 13:00 horas y menos de 24 horas después estarán volando hacia Nashville. Lo harán en un vuelo que parte de Santiago de Compostela, que estrenó el pasado 28 de mayo su conexión con Newark.

La Selección Española, de esta forma, partirá desde el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro hacia Nashville a las 10:00 horas. Está previsto que a las 13:30 hora local en el estado de Tennessee realicen la conexión Nashville-Chattanooga, donde jugadores y equipo técnico se alojarán en el Embassy Suites By Hilton.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, realizará declaraciones a los medios antes de la partida de la Selección Española hacia Estados Unidos. Serán las últimas declaraciones que haga antes del inicio de la competición, que arrancará el 11 de junio. Los partidos de la fase de grupos España son los siguientes:

Lunes 15 de junio a las 12:00 horas - España vs Cabo Verde– Grupo H - Estadio Atlanta

Domingo 21 de junio a las 12:00 horas- España vs Arabia Saudí – Grupo H - Estadio Atlanta

Viernes 26 de junio a las 20:00 horas - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara

Una fiesta del fútbol en A Coruña

A Coruña disfruta desde ayer miércoles de una Fan Zone ubicada en la céntrica plaza de María Pita que todavía se puede visitar este jueves. Los seguidores de la selección pueden encontrar en este espacio actividades para todas las edades: desde un campito de fútbol 3x3 y el museo de la Selección hasta la tienda oficial, un escenario con sorteos y animación continua.

Uno de los momentos más especiales llegará esta tarde con la inauguración de la Fan Walk a Riazor, una caminata de aficionados que unirá el corazón de la ciudad con el estadio coruñés para recibir juntos a la Selección a su llegada al encuentro.

La marcha partirá a las 18:15 horas de la plaza de María Pita y contará con charanga para animar a los aficionados que se sumen a este recorrido. Una bonita forma de insuflar ánimo a los jugadores de cara no solo a la cita contra Irak sino también a los partidos del Mundial. Las banderas ondearán en el espectacular paseo marítimo coruñés durante la Fan Walk.

Los seguidores de la Selección Española que se sumen a la caminata recibirán, además, al equipo cuando llegue al Estadio de Riazor, al que se desplazará desde el Hotel Attica 21 donde se hospedan. Además, se sorteará una camiseta oficial de la Selección Fan Experience entre todas aquellas personas que compartan una fotografía del recorrido en redes sociales con los hashtags #FanWalkARiazor y #Sefutbol.

El recibimiento a la Selección Española, además, tendrá acento gallego. El Grupo de Gaiteiros de la Agrupación Cultural Xacarandaina actuará durante la comida oficial, mientras que la Banda de Gaitas Agarimo de Catabois participará en la recepción de los jugadores. La Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense será la encargada de interpretar el himno de España antes del encuentro.

Riazor presentará un lleno este jueves después de que se agotasen las entradas para el España-Irak el pasado martes. Las gradas de Marathon superior e inferior, Pabellón superior e inferior, Preferencia superior e inferior, Tribuna superior e inferior, así como para el córner destinado a aficiones visitantes en la curva de Pabellón, tendrán todos sus asientos ocupados.