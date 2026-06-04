La marea roja toma A Coruña: arranca la Fan Walk hacia Riazor con miles de aficionados

La fiesta del fútbol continúa en A Coruña. Apenas unos días después de que la ciudad se echase a la calle para celebrar el ascenso del Deportivo, este jueves el protagonismo es para la Selección Española. Unas 2.000 personas han comenzado a recorrer las calles de la ciudad en la tradicional Fan Walk organizada por la Real Federación Española de Fútbol antes del encuentro que enfrentará a La Roja con Irak a partir de las 21:00 horas en el estadio de Riazor.

La marcha partió desde una abarrotada plaza de María Pita, convertida durante toda la jornada en el epicentro de la afición española. El ambiente era inmejorable minutos antes del inicio del recorrido. Música, cánticos, banderas y cientos de camisetas rojas teñían el corazón de la ciudad en una tarde marcada por el buen tiempo y las ganas de fútbol.

El escenario instalado en la plaza, desde el que una animadora y varios DJs calentaban motores, concentraba gran parte de la atención de los asistentes. A pocos metros, un llamativo Ebro S900 decorado con los colores y el escudo de la Selección despertaba la curiosidad de los aficionados, que aprovechaban para fotografiarse junto al vehículo del patrocinador oficial.

El centro de María Pita estaba ocupado además por un pequeño campo de fútbol en el que niños y mayores probaban suerte con el balón. La Fan Zone se completaba con una tienda oficial en la que se podían adquirir camisetas, bufandas, balones y banderas de España, así como un pequeño museo itinerante con algunos de los trofeos más emblemáticos conquistados por la Selección.

La expectación por ver a los jugadores era máxima. La expedición española llegó este mediodía al hotel Attica21 de Matogrande y abandonó las instalaciones alrededor de las 17:00 horas para iniciar su desplazamiento hacia Riazor. La previsión es que el autobús de La Roja se encuentre con la marea de aficionados a mitad de camino, uno de los momentos más esperados de la tarde y que suele dejar imágenes espectaculares.

La respuesta de la afición vuelve a evidenciar el momento especial que vive la ciudad con el fútbol. Si el pasado fin de semana miles de coruñeses celebraban el regreso del Deportivo al fútbol profesional, este jueves son los colores de la Selección los que movilizan a la ciudadanía.

Porque si algo está quedando claro en estos días es que A Coruña vive el fútbol de una manera difícil de igualar. Del blanquiazul al rojo de España en apenas unos días, la ciudad vuelve a responder con una demostración de pasión que acompañará a la Selección hasta las puertas de Riazor.