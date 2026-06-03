España mira a Riazor antes del Mundial: "Pelearemos por hacer algo importante"

La selección española afronta este jueves en Riazor su último compromiso en España antes de poner rumbo al Mundial. En la previa del encuentro frente a Irak, celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el seleccionador, Luis de la Fuente, y el delantero gallego Borja Iglesias trasladaron un mensaje de optimismo, ilusión y confianza en las posibilidades del combinado nacional.

De la Fuente destacó el ambiente que se vive dentro de la concentración y aseguró que el equipo continúa dando pasos adelante a pocos días del inicio de la cita mundialista. "Estamos muy contentos de la actitud que están mostrando todos los jugadores. Estamos contentos con la evolución de todos ellos", afirmó.

El técnico también se refirió al estado del césped de Riazor, una de las cuestiones que más debate ha generado en los últimos días. "Se está haciendo un grandísimo trabajo, día y noche, para que el campo esté en perfectas condiciones. Hay muy buenos profesionales dejándose la vida para que todo esté perfecto. Es un partido de preparación para un Mundial, por lo que tiene una grandísima importancia", señaló.

Respecto a la gestión de la plantilla durante los dos amistosos previos al torneo, el seleccionador evitó adelantar decisiones sobre el reparto de minutos. "Veremos qué necesita el equipo en cada partido, siempre pensando en llegar en las mejores condiciones el día 15. Tenemos total y absoluta confianza en todos los jugadores", explicó.

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue el de Rodri, que asumirá un papel destacado en el liderazgo del vestuario. De la Fuente confirmó que ejercerá como uno de los capitanes junto a Unai Simón, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres. "Rodrigo tiene mucha jerarquía y trascendencia dentro del equipo, lo cual nos deja muy tranquilos", apuntó.

El seleccionador también encontró paralelismos entre el grupo actual y otras generaciones exitosas del fútbol español. "Creo que estamos preparados para competir por el Mundial, sabiendo las complejidades que conlleva. Veo ilusión, compromiso y ciertas similitudes con el grupo que fue campeón en 2010", afirmó.

A nivel personal, reconoció la emoción que supone afrontar su primera Copa del Mundo al frente de España. "Estoy emocionado, feliz. Voy a poder participar en algo histórico y veo a todo el grupo, y no hablo solo de los futbolistas, muy feliz. Pelearemos por hacer algo importante en el Mundial", aseguró.

Sobre el estado físico de Lamine Yamal, confirmó que no estará disponible para el encuentro de A Coruña. "Mañana no va a estar para jugar, pero sigue cumpliendo los plazos. Si todo sigue como hasta ahora, podría estar listo para el debut en el Mundial, pero valoraremos en cada momento lo mejor para él y para el equipo", explicó.

Borja Iglesias, contento por regresar a casa

Por su parte, Borja Iglesias vivió una comparecencia especialmente emotiva por el regreso de la selección a Galicia. El delantero compostelano reconoció que disputar un partido internacional en Riazor tiene un significado especial para él. "Nosotros, los gallegos, somos muy orgullosos de nuestra tierra. Me siento feliz y estoy muy contento de volver a casa", manifestó.

El atacante también confesó que la espera hasta conocer la convocatoria definitiva no fue sencilla. "Estaba tranquilo en los momentos previos porque el trabajo ya estaba hecho y no dependía de mí, pero con la cuenta regresiva tengo que admitir que sí, que lo pasé mal", reconoció.

Borja espera un gran ambiente en las gradas coruñesas y destacó la importancia del grupo por encima de cualquier rivalidad de clubes. "Con la Selección lo importante es el grupo y disfrutar, no los equipos de cada uno. Creo que Riazor va a estar lleno y seguro que vamos a pasar una gran tarde", señaló.

Sobre el papel que puede desempeñar en el Mundial, evitó hacer promesas y apostó por el trabajo diario. "Mi intención es venir a sumar en el rol que me toque, disfrutar con una sonrisa y, si tengo alguna oportunidad, aprovecharla al máximo. Si eso no pasa, animaré desde fuera como el que más", afirmó.

El delantero gallego también habló de la exigencia y del momento que atraviesa en su carrera. "Creo que soy muy afortunado porque he vivido situaciones preciosas en mi vida y ahora me toca, probablemente, la más especial como jugador profesional", aseguró.

A pocos días del inicio del torneo, Borja Iglesias reconoció que todavía está asimilando la magnitud de la experiencia que está a punto de vivir. "Es bonito y emocionante. Creo que hasta que no lo viva allí no le daré la importancia que realmente tiene. Mi primer recuerdo de una Copa del Mundo es en Corea y Japón. La eliminación la recordé durante todo el verano", recordó.