Riazor llega a tiempo: A Coruña vivirá el regreso de España este jueves

Riazor nunca defrauda. Los trabajadores del Dépor han logrado restablecer la normalidad en el funcionamiento del estadio tras los daños causados el pasado domingo, cuando al término del partido ante Las Palmas miles de aficionados invadieron el terreno de juego, en una de las imágenes más icónicas de los ocho años fuera de la Primera División.

Los daños en el césped, porterías, redes, banderines y asientos, además del sistema de riego y otros elementos perimetrales, han sido solventados con varias jornadas extra de los empleados y empresas que prestan servicio para la entidad blanquiazul. Desde primera hora del lunes, y capitaneados por el responsable de infraestructuras, José Núñez, han completado en tiempo récord la reposición de los elementos.

Lo más preocupante, el césped, ha quedado solventado mediante la reposición de los tepes, que tienen su origen en Holanda. Los nuevos han tenido que ser cosidos a mano, para permitir que puedan ser funcionales a tiempo.

Riazor tiene desde hace tres años un sistema de césped híbrido, con fibras sintéticas y césped natural, que permite que el terreno de juego tenga un uso mayor con un menor desgaste, en la línea de la apuesta del club porque el Dépor ABANCA pueda disputar sus encuentros en el estadio principal y no en el campo número 1 de Dépor Training Center.

El uso de material de pirotecnia, en concreto bengalas, ocasionó que la parte sintética se quemase en algunos tramos. A mayores, diferentes hinchas se han llevado tramos del mismo en plena celebración.

Por otro lado, el sistema de riego también experimentó daños a causa de la pisada de varias bocas que distribuyen el agua de forma uniforme, quedando inutilizadas por la acción humana.

Además, los más de 700 asientos que fueron sustraídos o arrancados ya se encuentran en proceso de reposición, respetando el color blanco y azul para mantener los textos que estaban presentados previamente. Los daños también alcanzaron a puertas de aseos e incluso a un banquillo auxiliar.

Del mismo modo, el cristal roto en la zona del Museo, que separa la parte VIP que tiene acceso desde esta instalación hacia la grada de Tribuna Inferior, también ha sido saneado.