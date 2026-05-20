A Coruña reúne este sábado a la élite mundial de la marcha en una nueva edición del Cantones

A Coruña volverá a convertirse este fin de semana en uno de los grandes escaparates internacionales del atletismo con la celebración de una de sus citas deportivas más emblemáticas. La ciudad acogerá este sábado 23 de mayo la 39ª edición del Gran Premio Internacional de Marcha Cantones-Trofeo Sergio Vázquez, una prueba integrada en el World Race Walking Tour 2026 de World Athletics que reunirá en el circuito urbano de la Marina a algunos de los mejores especialistas del planeta.

La competición contará con una participación de máximo nivel, con atletas procedentes de más de una veintena de países y varios de los nombres más destacados del panorama internacional.

Entre ellos estarán el brasileño Caio Bonfim, subcampeón mundial y uno de los referentes de la disciplina; el ecuatoriano Brian Daniel Pintado, vigente campeón olímpico; y el español Paul McGrath, una de las grandes promesas de la marcha europea y uno de los favoritos para pelear por el triunfo.

La representación española tendrá un papel protagonista en esta edición y contará además con una importante presencia gallega. Estarán en la salida nombres como Daniel Chamosa, Diego García Carrera, Álvaro López, Iván López y Óscar Martínez, además de Antía Chamosa, una de las principales referencias gallegas en esta especialidad. También competirán atletas vinculados al atletismo autonómico como Icía Ares y Nico Collazo, en una cita que volverá a reunir a la élite mundial y al talento emergente.

Uno de los grandes reclamos será la presencia de la campeona olímpica María Pérez, que no solo competirá en la prueba femenina, sino que además participará en una actividad abierta al público en la víspera del evento. La atleta granadina dirigirá este viernes, junto al olímpico Jacinto Garzón, una masterclass gratuita que se celebrará a partir de las 16:50 horas en los jardines de Méndez Núñez, junto a la estatua de Curros Enríquez. La sesión está pensada para acercar al público los secretos técnicos y la preparación de dos referentes internacionales de la marcha atlética.

Recepción previa este viernes

La jornada previa incluirá también la recepción oficial a las delegaciones participantes en el Palacio Municipal de María Pita, en un acto institucional previsto para las 13:00 horas. Será el preludio de una competición que se ha consolidado durante casi cuatro décadas como una referencia absoluta dentro del calendario internacional.

El Gran Premio Cantones ha convertido a A Coruña en una parada histórica para la marcha atlética mundial. Por su circuito han pasado leyendas como Robert Korzeniowski, Jefferson Pérez, Valentí Massana o Daniel Plaza, consolidando el prestigio de una prueba que volverá a disputarse sobre un recorrido homologado por World Athletics y certificado internacionalmente.

La competición se desarrollará durante toda la tarde del sábado y arrancará a las 17:00 horas con el medio maratón masculino. A las 19:00 comenzará la prueba femenina y apenas diez minutos después se disputará la carrera internacional de 10 kilómetros por invitación. La organización dispondrá además de todos los servicios técnicos necesarios, incluyendo asistencia médica, zona mixta, fisioterapia, área de prensa y retransmisión en directo por streaming.