El Maristas Coruña hace historia: campeón de Liga Femenina 2 y ascenso a Challenge

Se impone con claridad al GEiEG Pacisa Girona en el partido de vuelta y jugará en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional

El baloncesto coruñés vivió este sábado una jornada histórica. El Maristas Coruña certificó su ascenso a Liga Femenina Challenge tras proclamarse campeón de la Liga Femenina 2, culminando una temporada brillante con una contundente victoria ante el GEiEG Pacisa Girona en el partido de vuelta de la final por el ascenso.

El conjunto dirigido por Fernando Buendía llegaba al encuentro disputado en el Colegio Maristas con una ventaja de 13 puntos conseguida en la ida en Girona (58-71), pero lejos de especular volvió a imponerse con autoridad, esta vez por 73-52, cerrando la eliminatoria con un global de +34.

El culmen de una gran temporada

El ascenso supone el salto del Maristas Coruña a la Liga Femenina Challenge, la segunda categoría del baloncesto femenino nacional, apenas unos años después de consolidar su crecimiento deportivo en Liga Femenina 2. El club había dominado el Grupo B durante la temporada regular, cerrando la liga con un balance de 23 victorias y solo tres derrotas.

Además, el equipo coruñés superó con solvencia el nuevo sistema de competición implantado esta temporada por la Federación Española de Baloncesto, que sustituía la tradicional fase final por una eliminatoria directa entre los campeones de ambos grupos para otorgar la primera plaza de ascenso.

Con este ascenso, A Coruña volverá a contar con representación en una categoría nacional de primer nivel del baloncesto femenino, consolidando el crecimiento del deporte en la ciudad y reforzando el gran momento que atraviesa el baloncesto gallego.

Ayer mismo el Obradoiro de Santiago de Compostela conseguía el retorno a la ACB, en detrimento de otro equipo gallego, el Basquet Coruña, que tendrá la oportunidad de intentar lograr el ascenso a través de los playoff.