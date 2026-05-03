Marco Veiga lleva el nombre de Narón a lo más alto del enduro nacional: “Técnicamente estoy en mi mejor momento”

Marco Veiga continúa consolidándose como uno de los nombres propios del ciclismo enduro nacional. El corredor de Narón firmó una destacada victoria en la segunda ronda de la Copa de España, imponiéndose con autoridad en una prueba que se resolvió en los compases finales y que refuerza sus aspiraciones de cara al resto de la temporada.

“Estoy satisfecho con el resultado de cara a las próximas pruebas futuras”, afirmó el deportista tras cruzar la meta. Más allá del triunfo, Veiga puso en valor las sensaciones sobre la bicicleta: “Me he encontrado bien pilotando, con buen ritmo”, explicó, destacando su confianza en un momento clave del calendario.

La carrera estuvo marcada por la igualdad en los tiempos hasta los últimos tramos. Finalmente, el naronés logró marcar la diferencia en el segmento decisivo, superando a sus principales rivales. “El segundo clasificado fue Gabriel Torralba y tercero Bruno Jiménez. Decidí la carrera en el último tramo urbano, sacando más de cinco segundos al segundo clasificado, cerrando así la prueba”, relató.

Marco Veiga, en el podio

Un triunfo con contexto

El éxito de Veiga cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el contexto en el que llega. El ciclista gallego atraviesa un proceso de recuperación tras una lesión que ha condicionado su preparación en los últimos meses. “Estos meses están siendo difíciles, intentando recuperarme de una lesión la cual está siendo un punto clave en mi físico”, reconoció.

A pesar de estas limitaciones, el corredor ha sabido reinventarse sobre la bicicleta. Su evolución técnica se ha convertido en su principal baza competitiva en este tramo de la temporada. “De todas formas, técnicamente estoy en mi mejor momento y de ahí intento hacer la diferencia mientras tenga limitaciones”, señaló, evidenciando una madurez deportiva que le permite seguir compitiendo al más alto nivel

Próximo reto en casa

Sin apenas tiempo para celebraciones, Veiga ya tiene la vista puesta en su siguiente compromiso. Este mismo fin de semana afrontará el Campeonato Gallego de Enduro, que se disputará en Moaña, una cita clave en su calendario. “La próxima prueba es este fin de semana, el campeonato gallego de enduro en Moaña, Pontevedra. Un título importante el cual tendré que dar el máximo para conseguir el objetivo”, concluyó.

Con una victoria reciente y la motivación intacta, Marco Veiga se presenta como uno de los grandes favoritos para luchar por el título autonómico, en una temporada donde, pese a las dificultades físicas, está demostrando su mejor versión sobre la bicicleta.