Breogán Pullers, el club coruñés que "toma el pulso" en Galicia: "El que prueba un día se engancha"

Imagen de una competición en la playa de Orzán, en A Coruña. Cedida.

La lucha de brazos, también conocida como pulsos o armwrestling, ha encontrado en A Coruña un nuevo motor de crecimiento con Breogán Pullers, un club que, pese a su corta trayectoria, está logrando posicionarse como uno de los referentes emergentes en Galicia.

Aunque el proyecto como club apenas supera el año de vida, varios de sus integrantes acumulan más de seis años de experiencia en competición.

Precisamente esa trayectoria previa fue el germen para crear una comunidad en torno a este deporte en la ciudad, con presencia que ya se extiende más allá de A Coruña, llegando a zonas como Betanzos e incluso Pontevedra.

Lejos de la creencia popular, la lucha de brazos no es solo cuestión de fuerza. Se trata de una disciplina que combina potencia, técnica y velocidad, en la que dos competidores buscan llevar la mano del rival hasta la almohadilla de la mesa.

En este deporte entran en juego múltiples factores como la palanca, el tamaño de la mano, la resistencia o la explosividad. Cada atleta desarrolla su propio estilo en función de sus características, entrenando técnicas específicas que, a su vez, contrarrestan las del rival. Esto convierte a la lucha de brazos en una disciplina altamente estratégica y personalizable.

Un deporte en crecimiento: Cómo iniciarse en Breogán Pullers

El auge de las redes sociales y el interés por los deportes de fuerza han contribuido a que la lucha de brazos gane popularidad en los últimos años. En Galicia aún es un deporte minoritario, pero desde Breogán Pullers destacan que cada vez son más las personas que se animan a probarlo.

El acceso a este deporte es sencillo. Cualquier persona puede participar contactando con el club y asistiendo a sus entrenamientos semanales. No existen requisitos previos y desde el primer día se enseña tanto la base técnica como los aspectos más avanzados.

“La mayoría de la gente prueba un día y se engancha”, explica Santiago, su presidente, que pone especial énfasis en la seguridad y en el perfeccionamiento técnico desde los detalles más básicos.

Éxitos recientes y ambición de futuro

En poco tiempo, Breogán Pullers ha logrado resultados destacados. El club ha organizado competiciones con gran acogida y ha representado a A Coruña a nivel nacional, donde recientemente consiguió tres medallas de oro y una de plata.

Entre los logros, sobresale la actuación de su competidor Óscar, que logró dos oros en una de las categorías más exigentes del panorama nacional, un hito que refuerza el crecimiento deportivo del equipo.

De cara al futuro, el objetivo es claro: seguir organizando torneos, formar nuevos talentos y consolidar la presencia gallega en competiciones nacionales, además de continuar impulsando la comunidad en torno a este deporte.

Como disciplina emergente, la lucha de brazos en Galicia todavía necesita impulso. Desde el club señalan que la visibilidad, las colaboraciones con gimnasios y entidades deportivas, así como el respaldo de patrocinadores, son claves para su desarrollo.