Inés Rey, respaldada por el gobierno local en la renuncia de A Coruña a ser sede del mundial

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha comparecido esta mañana para anunciar la renuncia de la ciudad a ser sede del Mundial 2030 escoltada por su equipo de gobierno. Ocho de los nueve ediles restantes han estado en el salón de plenos acompañando a la primera edil, con una excepción: la de Gonzalo Castro, el concejal impulsor de la candidatura.

El Dépor ha acudido a la cita con el presidente Juan Carlos Escotet al frente, que llegó en coche particular acompañado de la vicepresidenta, Michelle Clement Escotet, y del consejero delegado, Massimo Adalberto Benassi. Ambos vieron la comparecencia desde las bancadas del salón de plenos junto al director de comunicación, Manu Sainz. Ocuparon la zona que habitualmente acoge la actividad del Partido Popular en las sesiones plenarias.

Inés Rey, en una comparecencia de prensa posterior a la presentación de este nuevo marco de entendimiento, dejó claro que el proyecto no es personal, sino de ciudad. "La alcaldía y el club trabajarán conjuntamente, y la comisión institucional irá perfilando los detalles de forma discreta y leal", dijo.