Santiago reunirá a trece equipos europeos de fútbol gaélico en la IV Celtic Cup Concello de Santiago

Este fin de semana Santiago de Compostela acogerá la IV Celtic Cup, un torneo internacional de fútbol gaélico de primer nivel, que este año bate récord de participación, y que reunirá este sábado equipos nacionales de toda Europa con más de 200 deportistas de Galicia, Irlanda, Inglaterra y Luxemburgo en cinco equipos femeninos y ocho masculinos.

El torneo forma parte del camino de preparación hacia las grandes competiciones internacionales de la temporada y reafirma el papel de Santiago y de Galicia como uno de los territorios clave en el desarrollo del fútbol gaélico en Europa.

La competición se celebrará este sábado 14 de marzo en dos localizaciones: el campo de fútbol A Merced de Conxo, donde se utilizará una parcela de hierba natural y uno de césped artificial; y el de Santa Isabel.

Durante la mañana, los partidos se jugarán simultáneamente en estos dos espacios, para luego centralizar la competición por la tarde con las fases finales en Santa Isabel.

Torneo consolidado en el circuito internacional

El responsable de las selecciones gallegas de fútbol gaélico, Alexandre Sanmartín, valora que la Celtic Cup es "un torneo ya consolidado dentro del circuito internacional" y que muestra la unión entre Galicia e Irlanda, así como de la promoción de la cultura gallega y del deporte gaélico dentro de Galicia, con un incremento constante de licencias.

Este año el torneo cuenta con más equipos participantes que nunca: cinco femeninos y ocho masculinos, 13 equipos en total que suman más de 200 deportistas.

En la categoría femenina se enfrentarán los clubs Galicia A, Galicia B, Selección Gaélico Galego, Luxembourg y Round Towen.

Mientras que en la masculina jugarán Galia A, Galicia B, Luxembourg, St. Peters, ST. Brendans, St. Pats, Erin Go Bragh y St. Judes.

La Celtic Cup busca ser una jornada de deporte, convivencia y conexión con la comunidad gaélica internacional en Santiago, para celebrar la riqueza de la herencia del fútbol gaélico y su creciente presencia global.